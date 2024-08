El PP advierte a Sánchez de que "no cuela" intentar "cargar el muerto" del 'caso Koldo' a Ábalos

Tellado denuncia el intento de "levantar un cortafuegos" alrededor del presidente y anima a los subordinados a



SAN SEBASTIÁN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado de "mezquino" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda "cargarle el muerto" del conocido como 'caso Koldo' al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuando fue "su mano derecha", algo que, además, a su juicio, "no cuela".

Tras denunciar el intento de "levantar un cortafuegos" alrededor del presidente del Ejecutivo central, ha advertido de que ese "fango" únicamente "se limpiará" si "los subordinados se dan cuenta de que es el de arriba quien no merece confianza".

En rueda de prensa en San Sebastián junto con el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, Tellado ha tachado de "mezquino" que Sánchez "pretenda cargarle el muerto" del 'caso Koldo' sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 a Ábalos.

LA AUDITORÍA DE PUENTE CONFIRMAR QUE "HAY CASO"

Para Tellado, la auditoría del actual ministro de Transportes, Óscar Puente sobre Ábalos, "demuestra que sí hay caso". "Si no, no se entenderían los últimos ceses", ha señalado, para añadir que, con ellos, el Gobierno central busca "intentar levantar un cortafuegos alrededor de Sánchez, centrar la atención en Ábalos y echarle a él toda la culpa de lo que ha pasado en el caso de las mascarillas".

A juicio del dirigente del PP resulta "curioso" que el presidente del Gobierno central "pretenda ahora señalar como un corrupta a una persona, que presentó en el Congreso la moción de censura contra la corrupción, que decían ellos, y que le hizo presidente del Gobierno de España". Para Tellado "ni siquiera cuela" que Sánchez pretenda "cargarle el muerto" a Ábalos, quien "fue su mano derecha en el partido y también en el Gobierno, en el control del Partido Socialista, en la negociación de su investidura y en la relación del partido y su Gobierno".

"Si por algo se ha caracterizado durante estos años José Luis Ábalos, es por ser el mejor cumplidor de las órdenes y de los recados de Sánchez", ha subrayado.

Por tanto, ha opinado que, si ahora el Gobierno, con la auditoría encargada por Puente, pretende "señalar únicamente la responsabilidad de Ábalos", también está "señalando a Sánchez", puesto que hay "varias decisiones que, dice el informe, no fueron justificadas por los servicios jurídicos y administrativos del Ministerio".

Entre ellas, ha citado, que la auditoría recoge "la adaptación del primer encargo de mascarillas a las necesidades de la empresa Soluciones de Gestión, lo que llevó a duplicarlo"; o también la elección de esa empresa "para el segundo encargo de mascarillas del Ministerio, a pesar de no haber cumplido correctamente con el primer encargo y a pesar de existir otra oferta mejor".

¿CUMPLÍA ÓRDENES ÁBALOS?

"El informe asegura que la indicación provino directamente del gabinete del ministro, sin participación de los equipos técnicos" y así "se constata que la indicación vino, cuando menos de Ábalos, pero lo que nos aclara es que si nació en él o si fue recibida desde una instancia superior", ha afirmado.

Para Tellado "el presidente del Gobierno tiene que aclarar si Ábalos estaba, como siempre cumpliendo sus órdenes, o si fue la primera y única iniciativa propia de su vida política". En este contexto, ha expresado su temor de que "fue lo primero".

"Otra cosa que deja claro el documento es que había una persona ajena al ministerio que recibía copias de todos los correos electrónicos, que accedía habitualmente a la sede del ministerio, que estaba presente en las llamadas telefónicas y que negociaba esos contratos en nombre del ministro", ha apuntado el portavoz del PP.

Tras indicar que "esa persona externa era el empresario Víctor de Aldama, que cobraba comisiones de esos acuerdos y tenía negocios no solo con Koldo, sino también con Begoña Gómez", ha insistido en que resulta "muy difícil pensar que Ábalos y Aldama, los socios respectivos de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, tramasen esto en solitario".

Para Tellado el Ejecutivo central "intentó primero cerrar este caso en Koldo García, pretendiendo convertirlo en el cerebro, no coló, no funcionó, y ahora quieren cerrar el caso en Ábalos, cesando a dos altos cargos del Ministerio de Transportes", algo que ha advertido "tampoco va a funcionar". "Tenemos claro que Ábalos no trabajaba solo, porque es evidente que entre Koldo y Ábalos y Sánchez hay una línea continua en esta operación", ha aseverado.

Asimismo, ha incidido en que "el caso de Soluciones de Gestión no es un caso aislado", sino que se trata de "una empresa más de las que recibieron trato de favor mientras hacían negocios con ese núcleo duro de Pedro Sánchez y todo su entorno".

"Aún no sabemos de quién partió la instrucción de recomendar hacer el contrato con esa empresa", ha recordado, para reiterar que lo que sí se sabe es que en el Gobierno de Sánchez "es habitual que algunas empresas reciban recomendaciones, incluso cartas de recomendación,de la propia mujer del presidente del gobierno".

"Por eso es absolutamente hipócrita que el Gobierno cese ahora a los altos cargos que simplemente cumplían órdenes de los de arriba", ha subrayado.