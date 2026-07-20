El PP afea a Sánchez su breve viaje a Argelia: "Le dedica el mismo tiempo que la importancia que le da a las relaciones"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la brevedad de su visita a Argelia: "Le ha dedicado exactamente el mismo tiempo que la importancia que le da a las relaciones diplomáticas", se ha quejado.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Ezcurra ha criticado que Sánchez ha llegado este lunes al país magrebí "con retraso" desde Nueva York, donde presenció este domingo la final del Mundial en la que España se impuso a Argentina, y de la que partirá en pocas horas teniendo en cuenta que recibirá esta tarde a la Selección Española de Fútbol en el Palacio de la Moncloa.

"Por tanto, le ha dedicado exactamente el tiempo que la importancia que le da a las relaciones diplomáticas con Argelia", ha denunciado la dirigente 'popular', quien ha incidido en la necesidad de que el jefe del Ejecutivo explique en algún momento el porqué de su giro con el Sáhara Occidental, lo que, según ha recordado, "complicó" las relaciones de España con Argelia.

"Tendrá que explicar, porque nunca lo ha hecho y tengo dudas de que lo haga, algo de sus relaciones con Marruecos, porque, desde luego, con el suministro de gas y energía no tiene absolutamente nada que ver", ha apostillado.

Durante su visita exprés a Argelia, Sánchez tiene agendado un encuentro con su homólogo, Abdelmayid Tebune, con el que ambos gobiernos pretendan dar por zanjada la crisis diplomática que desencadenó hace cuatro años el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.