El PP anuncia más protestas contra la amnistía y dice que usará todas las vías para impedir que Sánchez cruce esa línea

Gamarra reta al jefe del Ejecutivo a ser "valiente" e ir a las urnas en vez del "teatrillo" con la consulta a las bases del PSOE



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes más actos y movilizaciones de su formación contra la amnistía que negocia el PSOE con los independentistas y ha garantizado que usarán todos los instrumentos a su alcance para impedirla. A su entender, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no tiene líneas rojas ni principios y está dispuesto a cualquier tipo de cesión para seguir en el poder.

"Hay líneas que no deben cruzarse nunca, pero además quien no debe cruzarlas nunca es quien aspira a esa máxima responsabilidad de ser presidente de todos los españoles. Ahora sólo falta saber cuál será el precio definitivo que ponga el independentismo a esta transacción", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Gamarra ha asegurado que Sánchez confirmó el sábado ante el Comité Federal del PSOE que está dispuesto a "pagar cualquier precio" para seguir en Moncloa y ha criticado que los dirigentes del PSOE se levantaran en esa reunión "de una manera triste y vergonzosa" para "aplaudir la claudicación de 140 años de historia socialista y aceptar los chantajes y cesiones frente a los que fueron capaces de resistir en el 2017".

DISPUESTOS A "BORRAR, OLVIDAR Y PEDIR PERDÓN"

En este punto, ha solicitado a Sánchez repetir las elecciones generales del 14 de enero si se quiere "cambiar de facto el marco constitucional" para que todos los españoles se puedan pronunciar, de forma que "no lo decidan solo los diputados que quieren la independencia y los miembros del PSOE".

Gamarra ha indicado que ahora "no sólo están dispuestos a perdonar, sino que están dispuestos a borrar, a olvidar y a pedir perdón". "Y todo ello no se puede hacer en nombre de España. Y no se puede hacer en nombre de España porque hace apenas tres meses los españoles votamos no a la amnistía, que no formaba parte del programa del PSOE", ha declarado.

Por eso, ha dicho que aunque le "aplaudan" y le "aclamen" los cargos del PSOE "encerrados en Ferraz", eso "no significa que cuente con el visto bueno de la mayoría de la sociedad española". Por eso, ha pedido ir a las urnas en vez del "teatrillo de consulta dentro de las bases del Partido Socialista" sobre lo que "ya está pactado por parte de Pedro Sánchez con los independentistas".

"QUE SEA VALIENTE Y SE ATREVA A IR A LAS URNAS"

Tras insistir en que la "única consulta que es válida es la de las urnas", ha retado a Sánchez a ser "valiente" convocando de nuevo elecciones porque "es absolutamente inmoral y es un auténtico fraude electoral lo que el sábado el Comité Federal aplaudió".

"No es valiente ceder ante el chantaje de los independentistas porque tienen siete votos. Que sea valiente y se atreva a que el 14 de enero los españoles votemos y decidamos todos si queremos cambiar el marco constitucional o si queremos seguir manteniendo la dignidad y la unidad de España", ha señalado, para avisar que si no lo hace su legislatura arrancará "marcada por sus mentiras y también por el engaño a los ciudadanos".

Según Gamarra, no se trata de que esto se resuelva "en una ficticia consulta de manos de los afiliados del Partido Socialista" sino que debe ser "resuelto en las urnas por parte de todos los españoles".

LLAMA A MOVILIZARSE POR "TIERRA, MAR Y AIRE"

Dicho esto, Gamarra ha llamado a la sociedad a movilizarse "por tierra, mar y aire" para combatir "lo que está fuera del marco constitucional, moral y ético", y a seguir rebelándose "para que en su nombre no se impulse la amnistía".

"No nos van a callar y nos vamos a seguir rebelando y vamos a seguir llamando a la sociedad española a que no se conforme a que se rebele, a que eleve la voz y por supuesto a que diga que en su nombre no se impulsa esta amnistía", ha declarado, para recordar que el PP celebra este domingo un nuevo acto de protesta contra la amnistía en Valencia que se suma a los que ya han celebrado en Santiago, Madrid, Toledo y Málaga.

Gamarra ha garantizado que el PP explorará "todas las vías" que tengan a su alcance "para defender la igualdad entre todos los españoles y el marco fundamental del Estado de Derecho y de la separación de poderes".

Al ser preguntada si el PP secundará la manifestación contra la amnistía que ha convocado el 18 de noviembre varias asociaciones de la sociedad civil en Cibeles, Gamarra ha señalado que el PP seguirá impulsando y apoyando manifestaciones, concentraciones o movilizaciones que desde la sociedad civil o desde el propio partido se realicen para que "la sociedad pueda rebelarse y pueda decir que en su nombre no se firma ni se aprueba un una amnistía que no estaba en el programa electoral de nadie".

Ante esta protesta concreta del 18 de noviembre, ha indicado que la analizarán cuando les llegue esa convocatoria y se pronunciarán en ese momento. Dicho esto, ha recordado que ya secundaron en septiembre la convocatoria de Societat Civil Catalana (SCC) contra la amnistía. "Y por tanto las movilizaciones que se puedan producir desde la sociedad civil contarán con nuestro respaldo", ha finalizado.