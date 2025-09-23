El PP, tras la apertura de juicio oral del novio de Ayuso: "Defendemos, en todos los casos, la labor de los jueces"

Archivo - El diputado del PP en la asamblea de Madrid, Jaime Miguel de los Santos González, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 8 de febrero de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Jaime de los Santos carga contra el Gobierno, que lleva "siete años lapidando" el respeto a la independencia judicial

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido este martes la labor de los jueces en "en todos los casos" y ha contrapuesto la postura "escrupulosa" de su partido sobre el respeto a la separación de poderes con la del PSOE, un partido que, según ha dicho, lleva "siete años lapidando ese pilar" con un Ministerio de Justicia que "los coloca en el centro de la diana" para que sean atacados en redes sociales.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado sobre la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

De los Santos ha sido requerido, asimismo, por la reacción a esta noticia en redes sociales por parte del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien escribió que la magistrada "no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska ha ascendido".

"El PP siempre va a estar con los jueces y va a respetar de forma escrupulosa la separación de poderes. Quienes llevan siete años lapidando ese pilar es el PSOE y el Ministerio de Justicia, que prejuzga a quienes están para administrar justicia y los coloca en el centro de la diana para esos maledicentes que se esconden en las redes sociales", ha respondido de los Santos.

El vicesecretario 'popular' también ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha tachado de "irresponsable" e "impresentable" por sus críticas en redes sociales a los jueces.

"Con un Gobierno así, desde el Partido Popular tenemos que salir defendiendo, en todos los casos, la labor de los jueces, y defendiendo de forma escrupulosa la separación de poderes", ha zanjado.