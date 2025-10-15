El PP aplaude en el Congreso Corina Machado y Bolaños les recuerda las dictaduras de Franco y Videla

El ministro de la pResidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP se han puesto en pie este miércoles en el Pleno del Congreso para aplaudir a la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, a lo que ha respondido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidiendo a los 'populares' la misma contundencia para condenar las dictaduras de Francisco Franco en España y de Jorge Rafael Videla en Argentina.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha preguntado a Bolaños por qué el Gobierno no ha felicitado públicamente a la opositora venezolana y les ha acusado de "mentir por defecto", de "tener miedo a Nicolás Maduro" y de ser "rehén de un narcodictador".

"María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian: la verdad, la justicia y a las mujeres libres y fuertes", ha afirmado la parlamentaria 'popular' antes de pedir al hemiciclo "un aplauso en pie" para "esta heroína de la democracia". Una ovación que no ha sido correspondido por ningún otro grupo en el hemiciclo.

Bolaños le ha replicado reprochando al principal partido de la oposición hacer "guerra hasta del Nobel de la Paz" y ha señalado que Álvarez de Toledo representa "la parte más carca y vintage" del PP. Además, ha asegurado que ese partido mantiene "un debate contra las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y ha pedido a la diputada que "lea los puntos 26 y 36 del informe de la Comisión de Venecia" sobre el derecho al aborto.

"Veo que usted es implacable contra las dictaduras --ha añadido el ministro--, pero le voy a decir dos que, por lo que sea, se le ha ido pasando: ¿por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina?", le ha espetado.