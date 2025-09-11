El PP apoya a Mazón tras las últimas revelaciones sobre la exconsellera Pradas y la periodista que comió con él

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante un pleno en el Senado, a 9 de abril de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

García dice que no hay "ninguna novedad lógicamente" sobre Mazón, que va a seguir dedicado "en cuerpo y alma" a la reconstrucción

La portavoz parlamentaria del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado este jueves su respaldo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha subrayado que no hay "ninguna novedad" sobre su futuro político, tras ser cuestionada por las últimas relevaciones que se han conocido en la última semana sobre la exconsellera Salomé Pradas y la periodista Maribel Vilaplana, que almorzó con él el 29 de octubre.

García ha sido interrogada expresamente si la dirección nacional del PP que preside Alberto Núñez Feijóo sigue apoyando a Mazón, después de que una carta de la periodista con la que comió ese 29 de octubre señale que estuvo con él hasta casi las 7 de la tarde frente a la versión del 'president', y de que un vídeo constate que la exconsejera Pradas, que era la encargada de emergencias en el CECOPI, sí que dio órdenes sobre el SMS de alerta pero dijera lo contrario a la jueza.

"Pues no, no hay ninguna novedad, lógicamente. El presidente Mazón sigue dedicado en cuerpo y alma a la reconstrucción de Valencia", ha declarado Alicia García en una rueda de prensa en el Senado.

Además, la dirigente del PP ha señalado que Mazón tiene que dedicarse a la reconstrucción "ante el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no está poniendo todos los recursos que son indispensables para que una dana no vuelva a tener las consecuencias que tuvo la del 29 de octubre, y más cuando ya se acercan los meses que son propicios para que pueda ocurrir".

INDICACIONES PARA EL MENSAJE DE ES-ALERT

En concreto, la exconsellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas expuso sobre las 19.00 horas del 29 de octubre indicaciones para el mensaje del Es-Alert: "Metedlo en el texto, por favor".

Además, preguntó esa tarde, cuando se iba a volver a conectar a las agencias estatales tras un primer receso en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), si alguien tenía el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para llamarle.

"¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? A Miguel Polo. A mí no me apetece llamarlo". Estas frases las pronuncia Pradas alrededor de las 19.00 horas del 29 de octubre en una reunión del Cecopi a cuyas imágenes ha tenido acceso y ha difundido TVE.

Por su parte, la periodista Maribel Vilaplana aseguró el pasado viernes que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoció que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el presidente autonómico, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso".

"A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar", aseguró, para añadir que el presidente de la Generalitat recibió llamadas que "interrumpieron de manera continuada" su conversación y que ella no conoció el contenido