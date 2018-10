El PP apoyará este martes la propuesta de Cs para cambiar la Constitución y acabar con los aforamientos políticos

Publicado 17/09/2018 23:21:04 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha señalado este lunes que los populares apoyarán este martes en el Congreso de los Diputados la moción de Ciudadanos urgiendo a reformar la Constitución para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.

"Si se trata de suprimir aforamientos, nosotros vamos a votar que sí en la votación que hay mañana --por este martes--", ha subrayado sobre esta medida que Ciudadanos ya planteó sin éxito cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

La novedad es que este lunes el presidente Pedro Sánchez se ha sumado a ese objetivo anunciando que el Ejecutivo quiere impulsar una reforma exprés para que entre en vigor en 60 días.

En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press, el dirigente popular ha subrayado que se trata de una moción "muy concreta" sobre el aforamiento de diputados y senadores que afecta a unas 600 personas y, en este sentido, ha recordado que en España hay 250.000 aforados.

En cualquier caso, ha afeado a Ciudadanos, partido que ha propuesto la moción, que mantenga los aforamientos en Andalucía, donde ha gobernado junto al PSOE de Susana Díaz, y ha denunciado el doble discurso del partido de Albert Rivera: "depende de para con quien y depende de para que foto".

"Son las comunidades del PSOE donde no se ha hecho. Curiosamente es, además, Ciudadanos quien ha sostenido a Susana Díez presidenta de la Junta de Andalucía allí donde se mantienen los aformamientos y no ha dicho ni pío", ha defendido.

Para Maroto, este debate no es urgente y la propuesta de Sánchez no es más que "otro anzuelo" que en el PP no piensan "morder. Así, ha recordado que la mayoría de los españoles "tiene otras preocupaciones" y esto es una estrategia del Gobierno de Sánchez para desviar la atención de otros asuntos de la agenda del Ejecutivo "porque cada semana hay un escándalo" en el gabinete de Sánchez.