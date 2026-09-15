El PP aprueba en el Senado sus reivindicaciones para Ceuta: Seguridad Nacional, agentes de autoridad y retornos

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sacado adelante este martes en el Senado una moción que reclama al Gobierno declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, activar los procedimientos de retorno de las personas que accedieron irregularmente a la ciudad y otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a las Fuerzas Armadas, tras las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio.

La iniciativa, que recoge nueve bloques de medidas, ha contado con el respaldo del PP, UPN y Vox, mientras que PSOE, PNV, ERC, BNG y EH Bildu han votado en contra. Junts no ha participado en la votación.

La moción plantea también reforzar la seguridad de la frontera, reorientar las relaciones con Marruecos sobre los principios de "respeto, lealtad y reciprocidad" y aprobar un plan de reactivación económica para Ceuta y Melilla dotado con al menos 650 millones de euros durante el periodo 2027-2032

Los 'populares' sostienen que los hechos ocurridos constituyen "uno de los episodios más graves sufridos en una frontera española en los últimos años" y denuncian que "la vulneración masiva de la frontera ha afectado a la soberanía y la integridad territorial, además de generar una crisis de orden público y tensionar los servicios sanitarios, asistenciales y de protección de menores".

En este sentido, han criticado que el Gobierno actuara "tarde" y han reclamado declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y nombrar la autoridad funcional prevista en la Ley 36/2015 para dirigir y coordinar la respuesta a la crisis.

RETORNO O EXPULSIÓN DE LOS QUE ENTRARON IRREGULARMENTE

Asimismo, han exigido activar "de manera inmediata" los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de quienes accedieron irregularmente a España y la aprobación de un calendario para resolver los expedientes con todas las garantías legales.

En materia de política exterior, el PP reclama reorientar las relaciones con Marruecos sobre los principios de "respeto, lealtad y reciprocidad", reafirmando que la soberanía y la integridad territorial de España "no se cuestionan ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".

La moción plantea también solicitar la activación de los mecanismos europeos para situaciones de crisis e instrumentalización, pedir el despliegue inmediato de Frontex y reforzar los medios humanos y tecnológicos destinados a la vigilancia y protección de la frontera, incluida la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro.

En el ámbito económico, los 'populares' reclaman un plan de reactivación para Ceuta y Melilla, acordado con ambas ciudades y sus sociedades civiles, que incluya una ley de régimen especial, mejoras en la conectividad, incentivos al comercio y la hostelería, medidas contra el desempleo juvenil y un refuerzo de los servicios públicos.

Por último, el PP solicita otorgar "con efectos inmediatos" el carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en Ceuta en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como reforzar permanentemente la presencia institucional del Estado y abordar cualquier crisis que afecte a las ciudades como una cuestión de Estado.

VOX PIDE AL PP IR MÁS ALLÁ DEL REPROCHE POLÍTICO

Durante el debate, Vox ha respaldado la iniciativa del PP, aunque ha reclamado a los 'populares' que vayan más allá del reproche político y estudien mecanismos para exigir responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nuestra Constitución tiene mecanismos suficientes para poder procesar a Sánchez y desde VOX les brindamos el apoyo", han señalado.

La formación de Abascal ha reiterado su crítica también al Gobierno, cuestionando no actuara pese a las alertas previas sobre una posible entrada masiva y ha criticado su gestión de la crisis migratoria, la política de cooperación con Marruecos y la respuesta ante la situación de seguridad en la ciudad.

Frente a esta posición, PSOE, PNV, ERC, BNG y EH Bildu han rechazado la moción, al considerar que las medidas planteadas por el PP no contribuyen a resolver la situación de Ceuta y responden a un enfoque político que no prioriza la atención a la crisis humanitaria y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

"HIPOCRESÍA, DEMAGOGIA E INCOMPETENCIA"

En este sentido, el PSOE ha defendido que la crisis de Ceuta requiere una "respuesta de Estado" para recuperar la normalidad en la ciudad, y ha acusado al PP de comprometer la política exterior española y de alentar "bulos y desinformación", así como de buscar rédito político en lugar de contribuir a resolver la crisis.

"Ustedes necesitan que la situación no se normalice", ha reprochado, antes de defender que el Gobierno está trabajando para reforzar la presencia del Estado y mejorar los servicios públicos en Ceuta.

A esta postura se ha unido el PNV, que ha defendido que lo urgente es "volver a la tranquilidad y recuperar la normalidad en la ciudad autónoma", y ha advertido de que la situación en Ceuta no es únicamente una crisis migratoria, sino también "social, política, de seguridad" y humanitaria.

Por último, ERC ha acusado al PP de actuar con "hipocresía y demagogia" al abordar la crisis de Ceuta y ha criticado que se utilice una situación humanitaria en un contexto de tensión geopolítica.