El PP apunta a una presunta financiación irregular del PSOE: "Estamos sabiendo cómo salía el dinero negro de Ferraz"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha apuntado este jueves a una presunta financiación irregular del PSOE, ya que, según ha resaltado, "hoy" mismo están "sabiendo cómo llegaba el dinero negro a Ferraz" y "cómo salía el dinero negro" de la sede de ese partido.

Así se ha pronunciado después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, una cantidad que cree que guardaba relación con la petición de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Además, Pano ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos "quería una casa" por intermediar en la licencia y, por ello, el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para que la disfrutara el entonces ministro de Transportes.

Preguntada por esas declaraciones de Pano y una posible financiación irregular del PSOE, Muñoz ha destacado que hay en estos momentos "un juzgado en la Audiencia Nacional investigando claramente si hay financiación irregular por parte del Partido Socialista" y ha añadido que "hubo otro juez previo que veía claros indicios de que podía ser así".

"ES LA CORRUPCIÓN DE SÁNCHEZ"

La dirigente del PP ha subrayado que el hecho de que "el dinero negro salía en bolsas, también lo ha ratificado el hermano de Koldo García" en su declaración en el juicio que se sigue por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

"Entonces, yo creo que es evidente. Hemos conocido los contratos, hemos conocido los amaños, hemos conocido lo que ocurría con las mascarillas, hemos ocurrido lo que ocurría con Forestalia, hemos visto bolsas de dinero negro, hemos conocido que salían bolsas de dinero negro de Ferraz", ha afirmado.

Ester Muñoz ha subrayado que han sabido además que "todo esto estaba en manos del que era la mano derecha del presidente en el Gobierno y en Ferraz", en alusión al exministro José Luis Ábalos. "Si esto no forma parte del Partido Socialista, de verdad que me lo cuenten", ha exclamado.

Muñoz ha reiterado que con las declaraciones de hoy están sabiendo "cómo llegaba el dinero negro a Ferraz". A su entender, es "la corrupción de Sánchez, perpetrada por las personas que él puso a gestionar, su partido y el Gobierno". "Es su responsabilidad política", ha concluido.