El PP de Aragón exige la dimisión de Alegría (PSOE) y que pida perdón por el caso del Parador de Teruel

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Ana Marín. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha exigido la dimisión de la secretaria general del PSOE regional y portavoz en el Parlamento autonómico, Pilar Alegría, y también que pida perdón a los turolenses porque "mintió" ante la Comisión de investigación del Senado del caso 'Koldo' sobre el asunto del Parador de Teruel.

Tras publicar el diario digital 'El español' que el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, habría organizado la llegada de varias mujeres al Parador de Teruel desde Andalucía, según la UCO, este lunes Ana Marín ha señalado que Alegría negó estos hechos "desprestigiandoa nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y demostrando, una vez más y más que nunca, ser la portavoz de las mentiras". "Han pasado más de 24 horas sin que haya presentado su dimisión", ha dicho.

Cuando ocurrieron los hechos, en 2020, durante la pandemia, era la delegada del Gobierno en Aragón "y, por lo tanto, la máxima responsable de la visita de un ministro --Ábalos-- y de lo que pasara después", ha considerado la portavoz del PP, quien ha añadido que Alegría tenía "conocimiento de los hechos" y "montó una estrategia para sostener esa mentira, que arrastra hasta hoy y que le inhabilita para ejercer cualquier puesto de responsabilidad".

Para Marín, el "modus operandi" del PSOE es "bien conocido por todos" y se basa en "mentir, ocultar la verdad, engañar", y Alegría "es su máximo exponente".

Ha señalado que Alegría dijo ante la Comisión de investigación del Senado que "en absoluto" conocía lo ocurrido en el Parador y que "por supuesto" presentaría su dimisión si se demostrara que faltó a la verdad: "Otra mentira más, otra estrategia, otro bulo, o aferrarse al sillón contradiciendo sus propias palabras".

Marín ha comentado que, en el Senado, Alegría dijo que si estos hechos hubieran ocurrido en el Parador de Teruel lo sabrían hasta en el Rincón de Ademuz, "desconociendo que el Rincón de Ademuz no es Aragón, pertenece a la Comunidad Valenciana, lo que vuelve a demostrar que Alegría desconoce absolutamente la realidad de nuestra Comunidad y utiliza Aragón como un decorado, que ha quedado manchado, tocado por esa tristemente famosa noche del Parador".

"Hoy es el momento de recordar a Alegría que la dignidad y la palabra están por encima de cualquier cargo o sillón público", ha aseverado la diputada del PP, añadiendo que "cuando un político se comprometea a algo cumple" y en caso contrario debe dejar su cargo.

Ana Marín ha reclamado a Alegría que "si le queda una pizca de dignidad presente de forma inmediata e irrevocable su dimisión y, si no lo hace, explique a los aragoneses por qué mintió al Senado"

También, "que pida perdón a los aragoneses porque mientras nosotros no podíamos movernos de provincia y estábamos confinados dentro de nuestras provincias, el exministro Ábalos con el conocimiento de la señora Alegría trajo prostitutas desde Andalucía hasta Teruel recorriéndose prácticamente media España".

"Y también que pida perdón a los turolenses por haber manchado el nombre de Teruel con una actuación escandalosa, inmoral y fuera absolutamente de la dignidad y de la coherencia que se le exige a cualquier cargo público".