El PP arremete contra Sánchez por referirse a Cataluña como país y le acusa de asumir "la retórica del separatismo"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado y Cuca Gamarra , a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España).
Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado y Cuca Gamarra , a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 18:51
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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha arremetido este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por referirse a Cataluña como país, al nivel de España, y le ha acusado de asumir "la retórica y la lógica perversa del separatismo".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha preguntado a Pedro Sánchez "qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones", a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido defendiendo su gestión y recalcando que sus políticas van a "hacer de España y Cataluña países mejores".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha censurado las declaraciones de Sánchez proponiendo hacer "a Cataluña y a España países mejores". "Sí, países. En plural. Como si fuesen dos países distintos. Y la bancada del PSOE aplaudiendo", ha criticado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

"CON SÁNCHEZ GANA EL SEPARATISMO Y PERDEMOS TODOS LOS ESPAÑOLES"

También ha cargado contra Sánchez el diputado del PP por Barcelona Nacho Martín Blanco, acusándole de estar "asumiendo por completo la retórica y la lógica perversa del separatismo". "Con Sánchez, gana el separatismo y perdemos todos los españoles", ha indicado en la misma red social.

De la misma manera, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha echado en cara a Sánchez esas manifestaciones. "A ver, melón: España es un país, conforme al derecho internacional. Cataluña es una gran comunidad dentro de un gran país. Ni más, ni menos", le ha espetado.

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