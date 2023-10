El PP ataca a Sánchez por el "antisemitismo" de ministros como Belarra y exige que comparezca en el Congreso

Archivo - El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, en una foto de archivo en la Junta Directiva Nacional del PP. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Pons critica que el jefe del Ejecutivo tenga ministros que "entienden antes" la posición de Hamás que la de Israel



MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha censurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no comparezca en el Congreso para informar del papel de España tras el conflicto en Oriente Próximo ni sea "interlocutor" pese a ostentar la Presidencia española de la UE. Además, y tras las declaraciones de la ministra Ione Belarra, ha criticado que haya miembros del Ejecutivo que "entienden antes" la posición de Hamás que la de Israel y ha recalcado que en el Gobierno de España "al antisemitismo no debería tener cabida".

González Pons ha lamentado las "innumerables víctimas producidas por la destrucción de un hospital en Gaza" y ha dicho que, más allá del debate sobre quién tiene la responsabilidad, "que no es un debate irrelevante", la comunidad internacional exige hoy que no se produzcan más víctimas inocentes, que los terroristas abandonen las armas y liberen a los secuestrados, y que el Estado de Israel "cumpla las normas de derecho internacional y evite víctimas entre la población civil". Según ha añadido, el PP se suma a esta posición.

En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, el dirigente 'popular' ha criticado que la política respecto a Oriente Medio "haya dejado de ser una política de Estado" y ha destacado que en otros de la UE los presidentes del Gobierno están compareciendo en sus Parlamentos para dar explicaciones, máxime cuando puede tener consecuencias para la convivencia dentro del territorio de la UE.

DICE QUE NO COMPARECE PORQUE NO HA HABLADO CON ISRAEL

En este contexto, ha denunciado que Pedro Sánchez no comparezca en el Parlamento y que su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tampoco lo haya hecho hasta ahora. "¿Por qué? Porque no pueden. Porque no han hablado con Israel. Y si no han hablado con Israel, ¿de qué van a informar al Parlamento Español?", se ha preguntado.

González Pons ha señalado que la política exterior española "siempre fue una política de Estado" y ha subrayado que en este asunto España está "perdiendo" su posición tradicional e histórica "avalada por gobiernos de distinto signo político", igual que "pasó con Marruecos y con Latinoamérica, según ha dicho.

"En Israel, en el conflicto entre Israel y Hamás, el Gobierno español ni cuenta ni le cuentan. Ni está al tanto ni nadie le pone al tanto, no hay quien llame al Gobierno de España para contarle qué sucede, ni siquiera quien le llame para contarle lo que le han contado que sucede", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que Sánchez "es el único de la Unión Europea que todavía no ha hablado" con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Puede suceder que Pedro Sánchez no haya podido o no haya querido llamar al país que ha sido víctima de un atentado horrible terrorista. Puede ser que haya llamado y no le han cogido el teléfono, o puede ser que haya llamado y sus socios de Gobierno no le permitan contarlo a la opinión pública española", ha señalado.

El caso, ha proseguido Pons, es que Sánchez, que es presidente de turno de la UE, "no es interlocutor en el conflicto de Oriente Medio. A su entender, eso se debe a que el Gobierno tiene ministros que "entienden antes la posición de Hamás que la posición de Israel, que entienden antes la posición de la organización terrorista que la posición de quien ha puesto las víctimas en los atentados terroristas".

ARREMETE CONTRA BELARRA TRAS PEDIR SUSPENDER RELACIONES CON ISRAEL

Además, ha recalcado que después del ministro Albares asegurase el Gobierno hablaba con "una sola voz" sobre este asunto, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un mensaje en su despacho y con la bandera de España, ha acusado al Gobierno de Israel de "genocidio planificado".

"Hoy ha ido más allá y al insistir en que Israel comete un genocidio planificado, también ha pedido la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel y la imposición de sanciones económicas a Israel como si Hezbolá o como si Hamás fueran quienes tienen la razón en el conflicto y fueran organismos susceptibles de ser defendidos por el Gobierno de España", ha manifestado.

González Pons ha recalcado que de "todos los enemigos de Europa, de todos los enemigos de Europa, quizá el más peligroso y uno de los que más daño nos ha hecho a lo largo de los siglos es el antisemitismo".

"En el Gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su Gobierno", ha finalizado.