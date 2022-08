El PP avisa que apagar luces en las calles traerá consecuencias negativas para la seguridad de las mujeres

Piden a Sánchez pactar el plan de ahorro energético si quiere su apoyo y exigen que el decreto se tramite como proyecto para cambiarlo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Políticas Sociales del PP, Marta González, ha avisado del riesgo que puede conllevar para las mujeres el apagado de luces de escaparates y edificios públicos que establece el decreto de medidas de ahorro energético y ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que negocie el plan con el PP, así como con sectores afectados, ayuntamientos y autonomías, máxime cuando comunidades como Euskadi, donde el PNV y el PSE gobiernan en coalición, también lo han cuestionado públicamente.

"No es solo la Comunidad de Madrid la que manifiesta su rechazo a las medidas del decreto sino que por ejemplo el Gobierno del País Vasco, donde no gobierna el PP, ha manifestado su rechazo a parte de esas medidas y ha manifestado que las va a incumplir", ha declarado González a los periodistas en una comparecencia en la sede del PP.

La dirigente 'popular' ha asegurado que con este decreto el Gobierno "vuelve a repetir" el mismo modelo que utilizó durante la pandemia y que consiste en que "el Gobierno central decide, sin consultar prácticamente a nadie" y las CCAA "tienen que pechar" y "ponerlo en marcha". "No parece que ésta sea la manera de trabajar en lo que el propio Gobierno llama cogobernanza", ha denunciado.

En este punto, ha insistido que, aparte de Madrid, más autonomías como Murcia o Andalucía han criticado que el Ejecutivo apueste por "imponer" medidas sin diálogo, al tiempo que ha recalcado que muchos sectores profesionales están manifestado "su desagrado y rechazo absoluto" a las medidas del Gobierno. "Por tanto, hay mucho que negociar y mucho que discutir", ha resaltado.

Al ser preguntada si el PP se abre a la abstención en la convalidación del decreto en el Congreso a finales de agosto e incluso el voto a favor si se tramita como proyecto de ley, González ha asegurado que "en función de cuál sea el resultado final", así será el voto del Grupo Popular en la Cámara Baja.

"MÁS AMBICIOSO" EL PLAN DE FEIJÓO

González ha explicado que Alberto Núñez Feijóo presentó recientemente un plan de medidas de ahorro energético que "no tenían tanto que ver con la cuestión de cerrar o apagar todas las luces llegada una determinada hora sino que era bastante más ambicioso", porque incluía medidas como "una revisión de la política en materia nuclear" para alargar la vida de las centrales o destinar fondos europeos para que la reducción del coste energético fuese mayor.

A su entender, el PP ha apostado por medidas "más incisivas" que las que se recogen en el real decreto del Gobierno porque es "evidente" que el Partido Popular considera necesario "reducir el gasto de energía".

En este punto, ha criticado la actuación del Gobierno, con mensajes "contradictorios", ya que al principio la vicepresidenta Teresa Ribera expresó su rechazo a que hubiera un "sacrificio" por parte de los españoles y al final el Ejecutivo ha terminado aprobando un real decreto.

"Da la sensación de que el Gobierno está continuamente poniendo parches y cambiando de opinión cada 24 horas en función de circunstancias que a veces incluso desconocemos", ha declarado, para agregar que si el PP va a "necesitar el voto favorable" del Grupo Popular, "lo lógico sería que hablase" con él e incorporarse algunas de las medidas de Feijóo.

EL PP VA A ANALIZAR EL DECRETO PORQUE AÚN NO HA HABIDO TIEMPO

Al ser preguntada si el PP entendería que Isabel Díaz Ayuso no aplicase las medidas --la presidenta madrileña ha amenazado con llevar el decreto al Constitucional--, González ha indicado que su partido va a "ver qué pasa al final con el real decreto" y lo va a "analizar en toda su extensión porque no ha habido todavía el tiempo suficiente".

Sin embargo, ha reiterado que "las voces contrarias a las medidas que se establecen en ese decreto son cada vez más", con autonomías como el Gobierno vasco pero sectores como "la industria, los autónomos o el comercio" que coinciden en que "los resultados van a ser muy perniciosos para su actividad".

Por eso, ha subrayado que quieren ver "lo que pasa con las medidas" porque el Ejecutivo "cambia de opinión cada 24 horas" y "se puede esperar que se modifiquen" algunas de ellas ante la "oposición" que están recibiendo.

En cuanto a si la dirección nacional del PP dará libertad a las sus CCAA para cumplir o no con el decreto, ha destacado que hay voces que creen que el texto es "dudoso desde el punto de vista de la constitucionalidad" al no estar claro quién debe decidir su aplicación, si Gobierno central o CCAA. "No ha habido todavía un análisis en profundidad por parte del PP y será lo que haremos en los próximos días", ha aseverado.

APAGAR LAS LUCES Y LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SEGURIDAD

Marta González, que ha comparecido ante los medios para exigir al Gobierno un protocolo contra los pinchazos a mujeres y actualizar con "consenso" el Pacto de Estado contra la violencia de género, ha alertado de las consecuencias negativas para la seguridad de las mujeres que implicaría el apagado de las luces que incluye en el real decreto para el ahorro energético.

Así, y tras subrayar que la violencia contra las mujeres "permanece", ha avisado que el hecho de que las luces de los comercios estén apagadas a partir de determinada hora puede tener "consecuencias positivas desde el punto de vista del ahorro energético" pero también "muy negativas en relación a la seguridad de las mujeres en las calles".

"Parece que al Gobierno no le ha preocupado este tema porque no hemos visto nada mencionado y a nosotros en este contexto y en este momento sí nos preocupa y extraordinariamente", ha enfatizado la diputada gallega.