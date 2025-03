El PP avisa a Robles de que el Gobierno "tiene al enemigo dentro" al abordar la defensa y esta pide "no descalificar"

962642.1.260.149.20250326174147 Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha advertido este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que el Gobierno "tiene al enemigo dentro", en alusión a Sumar, cuando se aborda el aumento del gasto en defensa, y la titular de la cartera ha pedido "elevar el tono y no descalificar".

Así lo ha hecho la diputada 'popular' María Guardiola en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha abundado sobre la subida del gasto en defensa y las discrepancias entre las dos alas del Ejecutivo.

"Han pasado del 'no' a la OTAN de sus inicios a tener que hacer el ridículo en Europa, teniendo que suplicar que no lo llamen 'rearme' cuando lo es, por mucho que se enfaden sus socios", ha dicho la diputada, que también ha resaltado que "la mitad" del Gobierno está en contra de estos planes y que "hasta Podemos llama ya a Pedro Sánchez 'el señor de la guerra'".

Asimismo, Guardiola ha cuestionado a la ministra sobre cómo va el Gobierno a incrementar el gasto en defensa, habida cuenta de que no hay presupuestos, y si lo hará mediante las "chapuzas contables" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esta línea, ha recordado que la Constitución obliga a presentar cuentas públicas. La diputada también ha pedido a la ministra "humildad, autocrítica y menos broncas, como la que echó a ciudadanos en un garaje de Paiporta".

UN TONO MUY BAJO

De su lado, Robles se ha negado a valorar las palabras de la otra parte del Ejecutivo o los socios, alegando que "no le pagan para opinar" y que "no tiene tiempo para pensar sobre el PP o lo que otros hacen". "Nos pagan a todos para no insultar ni descalificar, que es lo que hacen ustedes", ha señalado la titular de la cartera de Defensa.

"No descalifiquen, eleven el tono, que lo tienen muy bajo y tengan sentido de Estado", ha agregado, asegurando que los ciudadanos "están hartos" y que, mientras, ella seguirá trabajando en aras de la seguridad de España.

Al margen del rifirrafe, Robles se ha limitado a recordar que los organismos internacionales tienen en muy alta estima a las Fuerzas Armadas españolas. "Le invito a preguntar", ha sugerido a la diputada 'popular'.