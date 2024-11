PP Burgos considera que el PP "está preparado" para un Gobierno en minoría pero llama a Vox a reflexionar

BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Burgos y concejal del Ayuntamiento de la capital, Borja Suárez, ha reconocido que su formación "está preparado" para un Gobierno en minoría si Vox, que ha votado en contra del proyecto de presupuestos para 2025 en la Comisión de Hacienda, rompe el acuerdo de Gobierno.

Así, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Suárez ha asegurado que su grupo tiene "proyecto, convicción y recursos humanos" para afrontar cualquier tipo de circunstancia, al tiempo que ha celebrado "y de qué manera" que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, haya puesto sobre la mesa "hasta las últimas consecuencias" la pretensión de incluir a las tres ONGs que inicialmente habían quedado fuera de las ayudas en las cuestas de 2025.

Borja Suárez desconoce qué va a pasar en el Pleno del próximo viernes y si tras ello pueda romperse o no el pacto de Gobierno entre PP y Vox, y ha apuntado que ""de ser así", no será porque el PP "no ha dicho alto y claro cuáles son sus líneas rojas".

El también presidente de la Diputación está ahora "a la espera" de lo que ocurra en la sesión del próximo viernes en la que se someterá a votación la aprobación del presupuesto como único punto del orden del día.

Para el presidente del PP, "no es motivo que justifique" un voto negativo al presupuesto ni para romper el pacto de Gobierno la intención manifestada la semana pasada de dar marcha atrás e incluir en las cuentas del próximo año las ayudas a las tres ONGs que trabajan con inmigrantes, como son Accem, Atalaya Intercultural y Burgos Acoge.

No obstante, Suárez considera que "motivos más peregrinos" argumentóo Vox para romper otros pactos como con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y en otras cuatro comunidades, el pasado mes de julio.

En este sentido, Suárez considera que "Vox está equivocado de raíz" y ha realizado, de nuevo, "una llamada a la reflexión".

De hecho, como ha explicado Suárez, la propia Diputación de Burgos trabaja en esa integración ordenada para que la población migrante venga a la provincia "y llene" los pueblos, una manera de recuperar población en una provincia envejecida y despoblada.