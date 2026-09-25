El PP busca que el Congreso exija al Gobierno aclarar la "cadena de mando" de sus decisiones tras los avisos sobre Ceuta

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas. - PP

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el Congreso inste al Congreso a aclarar qué hicieron el Gobierno central y la delegación del Gobierno en Ceuta tras los avisos de los servicios de inteligencia sobre la llamada a una entrada masiva en Ceuta la víspera de la que tuvo lugar el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma y que concrete qué decisiones se tomaron y cuál fue la "cadena de mando".

Así lo planteará el PP la próxima semana en una moción que se votará el miércoles en el Pleno y que es consecuencia de la interpelación que el diputado Carlos Rojas dirigió en la última sesión a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En aquel debate, el PP pidió la dimisión de Robles, pero finalmente no ha utilizado la moción para censurar su actuación mediante una reprobación. Rojas también insinuó que hubo "una llamada de Moncloa" que retrasó el envío del Ejército a Ceuta una vez que se había producido la entrada de inmigrantes, pero la ministra lo negó.

En este contexto, los 'populares' someterán a votación un texto, al que ha tenido acceso Europa Press, con el que buscan que la Cámara exija Gobierno que informe "con claridad de todas las alertas recibidas que anticipaban el asalto a la frontera de España con Marruecos", especificando a qué autoridades se les entregó y qué decisiones se tomaron en consecuencia y qué órdenes expresas se dieron.

DECISIONES EN MADRID Y EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Su objetivo es que detalle "la cadena de mando entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado que dieron, recibieron o trasmitieron dichas órdenes, tanto de la organización central como de la organización territorial", decir de los ministerios y también de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Desde el estallido de la crisis migratoria sólo se han producido dos ceses o dimisiones. El 3 de agosto julio cesó una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, por "pérdida de confianza" tras haber informado el 31 de julio en la web de este órgano de que la cifra de inmigrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta era de 49.000 personas, una información "no verificada" según el Ejecutivo, que apenas horas después ese mismo día dio la primera cifra oficial de 50.000 personas.

Y el 11 de septiembre dimitió Gonzalo Sanz, hasta entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Sanz dejó su cargo después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhastAppp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con uno de sus agentes el 29 de julio.

El delegado del Gobierno afirmó desconocer tanto los mensajes como la citada llamada entre Sanz y el CNI, pero su excolaborador sostiene que le trasladó "personalmente" los mensajes que recibió de los servicios de inteligencia.

Con su iniciativa, el PP también pretende que el Congreso inste al Gobierno a "cumplir los objetivos de la política de defensa ante la crisis para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta", tal y como ordena la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

MÁS MEDIOS Y AUTORIDAD PARA LOS MILITARES

En este contexto, subraya que esa norma "tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España".

Además, los 'populares' aprovechan el texto para volver a pedir que se dote a las Fuerzas Armadas de todos los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de su misión en la ciudad autónoma y que se les reconozca como "agentes de la autoridad" a quienes actúan allí en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aparte de estas peticiones al Gobierno, el PP quiere que el Congreso reconozca la "extraordinaria labor" que están realizando allí los militares "especialmente a aquellos de sus miembros que han tenido que recibir asistencia hospitalaria" y que condene "en los términos más enérgicos, los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de España".