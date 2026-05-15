El PP busca que el Congreso exija a Irán que libere a su Nobel de la Paz y que la UE sancione a líderes del régimen

Archivo - La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohamadi, en una imagen difundida por la Fundación Narges - FUNDACIÓN NARGES EN X - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a exigir la liberación "inmediata e incondicional" de la Premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi, condenar de forma "firme, clara y pública" la represión sistemática ejercida por la República Islámica de Irán contra su propia población y promover sanciones europeas para los responsables del régimen de los ayatolás.

La iniciativa, presentada para su debate en Pleno y a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama exigir a las autoridades iraníes el "cese inmediato" de las ejecuciones y de la utilización de la pena de muerte como "instrumento de intimidación política y control social", especialmente contra manifestantes, activistas, periodistas, mujeres y miembros de minorías étnicas y religiosas.

El texto conmina también a garantizar la integridad física de Mohammadi, su acceso a asistencia médica adecuada y el respeto efectivo de todos sus derechos fundamentales, además de reclamar la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia encarcelados por motivos ideológicos, religiosos o por participar pacíficamente en protestas y actividades cívicas.

INICIATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA Y NACIONES UNIDAS

Asimismo, el PP plantea que España impulse, en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas y demás organismos internacionales, iniciativas dirigidas a investigar las ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen iraní, promoviendo mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La proposición no de ley insta igualmente al Gobierno a promover, en coordinación con la Unión Europea y con los socios democráticos internacionales, sanciones individuales contra responsables políticos, judiciales, policiales y penitenciarios implicados en graves violaciones de derechos humanos en Irán.

EL CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO NO PUEDE SER "CORTINA DE HUMO"

En la exposición de motivos, el Grupo Popular sostiene que el actual conflicto militar en Oriente Próximo "no puede servir de coartada ni de cortina de humo" frente a la "violación sistemática y masiva de los derechos humanos" por parte de Irán.

De hecho, denuncia que el régimen iraní ha intensificado la represión interna, ha multiplicado las ejecuciones y persigue "con brutalidad creciente" a opositores, mujeres, periodistas, activistas y ciudadanos que reclaman libertad.

La iniciativa recuerda la detención por llevar mal el velo islámico y la posterior muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022 bajo custodia de la denominada Policía de la Moral, y señala que el movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' se convirtió en un símbolo universal de resistencia frente a un régimen que "teme la libertad de las mujeres".

CASI UN MILLAR DE EJECUTADOS EN 2024

La proposición no de ley recoge además que Irán ejecutó al menos a 972 personas en 2024, según el informe global de Amnistía Internacional 'Condenas a muerte y ejecuciones 2024', y califica de "especialmente estremecedor" el uso de la pena de muerte contra jóvenes manifestantes, opositores políticos y miembros de minorías étnicas y religiosas.

Sobre la Premio Nobel Narges Mohammadi, el PP afirma que su situación constituye una "vergüenza moral para la comunidad internacional" y advierte de que, si algo le sucediera, la responsabilidad recaería directamente sobre la República Islámica de Irán.

Por último, los 'populares' sostienen que España, como democracia comprometida con la libertad, el Estado de Derecho y la defensa universal de los derechos humanos, "no puede permanecer indiferente" ante esta deriva represiva y debe apoyar a la sociedad civil iraní y exigir responsabilidades al régimen.