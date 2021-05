El PP censura que PSOE y Podemos rechacen que el Congreso debata abrir una investigación al CIS

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos, junto a sus socios parlamentarios, hayan rechazado incluir en el orden del día del próximo Pleno de la Cámara el debate de su iniciativa para crear una comisión de investigación sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los 'populares' registraron recientemente esta solicitud para que el Congreso investigue la "pérdida de fiabilidad" de las encuestas que elabora el CIS y el papel de su presidente, José Félix Tezanos, que, en su opinión, "se aparta de la neutralidad y la objetividad" que debe regir su gestión al frente del citado órgano demoscópico.

Entre otras cuestiones, el PP pretende analizar los artículos de opinión de Tezanos, singularmente los publicados durante la campaña electoral madrileña, el cambio de metodología en la consecución de sus estudios, si las encuestas preelectorales se han facilitado a los partidos del Gobierno durante la campaña o si se está utilizando dinero público para subcontratar empresas que trabajan en la revista que él presidente.

Sin embargo, Gamarra ha denunciado que el PSOE y Unidas Podemos han cosechado una vez más el respaldo de sus socios en el Congreso durante la reunión de la Junta de Portavoces para rechazar el debate de esta iniciativa en el próximo Pleno, previsto para la segunda semana de junio.

NO SE PUEDE SUSTITUIR POR UNA COMPARECENCIA

La dirigente 'popular' sostiene existen "múltiples razones" que el Congreso analice el "descrédito", la "arbitrariedad" y la "nula objetividad" con la que considera que actúa el CIS, y ha rechazado que se pretenda sustituir una comisión de investigación por una comparecencia de Tezanos en sede parlamentaria.

Y es que, según ha recalcado, mientras que en una comparecencia Tezanos puede contestar o no a las cuestiones que le planten los distintos grupos parlamentarios y decir o no la verdad, en una comisión de investigación está obligado a atender todas las preguntas y a no mentir.

"Lo que se busca con su comparecencia desnaturalizar la comisión de investigación que se necesita y seguir avanzando en la utilización del CIS para ponerlo al servicio del PSOE y no de la sociedad", ha denunciado Gamarra.