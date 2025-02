El PP censura el "vodevil" y las "milongas" del PSOE sobre la cuestión de confianza de Junts, sin aclarar su voto

Los socialistas insisten en que la iniciativa "no interesa" a pesar de que ahora sea "perfectamente tramitable"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este martes al PSOE de organizar un "vodevil" en torno a la iniciativa en la que Junts invita al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y de recurrir a "milongas" para retrasar una tramitación que los socialistas han terminado apoyando. En todo caso, no ha aclarado si apoyarán la proposición no de ley si llega a votarse en el Pleno del Congreso.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha denunciado que el PSOE ha utilizado en "beneficio propio" la Presidencia que ostenta Francina Armengol. Se refería a que por dos veces la mayoría del PSOE y Sumar en el órgano rector de la Cámara evitó decidir sobre la calificación del texto que Junts registró el pasado 9 de diciembre.

Finalmente, después de que Junts descafeinara el contenido de la iniciativa y aceptara apoyar el nuevo decreto ómnibús del Gobierno, el texto ha pasado este martes el filtro de la Mesa por unanimidad, pues el PP, como los letrados de la Cámara, nunca vieron problemas para su calificación.

EL PP, EL ÚNICO COHERENTE

Por ello, Tellado ha reinvindicado la posición del PP como "la única coherente", frente a las "excusas" y las "milongas" que, a su juicio, ha esgrimido el PSOE para "marear la perdiz durante dos meses".

"La iniciativa de Junts pretendía arrinconar a Sánchez y la Mesa ha estado esperando a que el presidente dijera si había que tramitarla o no. Ahora que Sánchez ha vuelto a ceder ante (Carles) Puigdemont, se tramita", ha resumido Tellado.

En todo caso, ha evitado anticipar si apoyarán la iniciativa si finalmente llega a votarse en el Pleno del Congreso. "Supongo que ese partido no confía en Pedro Sánchez y, si no confía, bienvenidos, nosotros tampoco", se ha limitado a apuntar el portavoz del PP.

EL PSOE VOTARÁ EN CONTRA

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para incidir en que esta iniciativa "no interesa a la ciudadanía" y subrayar que, con el nuevo texto, ya era "perfectamente tramitable".

En concreto, ha defendido que con la reformulación de Junts, que ya no insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza sino a sopesar la oportunidad de hacerlo, ya no entra en una competencia exclusiva del presidente por lo que no hay obstáculo para su tramitación.

Eso sí, ha remarcado que es "evidente" que su grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa pues no ve pertinente que Sánchez mida expresamente su apoyo parlamentario con esta herramienta cuando el Gobierno "está sacando adelante las cosas que pone encima de la mesa".

Preguntado por la posibilidad de intentar convencer a los de Carles Puigdemont de que la iniciativa no se llegue a debatir, López ha dejado claro que será Junts quien decida lo que quiere hacer con su propuesta.