El PP cita el 27 de enero a Pilar Bernabé en la comisión del Senado sobre la dana

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para fijar la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el martes 27 de enero en la comisión sobre la gestión de la dana, mientras que interrogará al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el martes 20 de enero.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los 'populares' han reactivado este mes de enero la comisión de investigación del Senado sobre la dana y han decidido citar a responsables políticos.

Y es que el PP no había llamado por el momento a ningún político a esta comisión del Senado sobre la dana y había puesto el foco en perfiles técnicos e incluso citó a representantes de sindicatos policiales.

Ahora, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para reactivar políticamente esta comisión de investigación y centrará sus interrogatorios en la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el presidente de la CHJ.