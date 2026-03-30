El PP citará a Montero en abril en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado, antes de la campaña andaluza

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular tiene previsto citar a finales de abril a la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero en la comisión de investigación del Senado sobre presuntas irregularidades en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), justo antes de que arranque oficialmente la campaña andaluza.

El próximo 1 de mayo arranca oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo y el PP --que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta-- quiere contar con la presencia de Montero, que será la cabeza de cartel socialista en esos comicios.

Los 'populares' trabajan con la idea de que esa comparecencia en el Senado se celebre a finales de abril, a las puertas de la campaña andaluza, según fuentes del partido. Hace un mes, Montero ya dijo, al conocer esa citación por parte del PP, que volverá al Senado "las veces" que le llamen y que "haga falta", recordando que ya ha estado en esa Cámara "hablando sobre los temas que ocupan a la SEPI".

"PARECE TODO INDICAR QUE SERÁ 4-0"

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha pronosticado que su partido será la fuerza ganadora de los comicios en Andalucía a tenor de los datos que recogen las encuestas.

"Lo único que está claro, según las encuestas, es que el Partido Popular va a ganar las elecciones y el Partido Socialista las va a volver a perder. Así que, en principio, parece todo indicar que será 4-0", ha enfatizado, en alusión a las tres citas precedentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En este sentido, ha indicado que los andaluces "tendrán que elegir entre un gobierno "del cambio", de "la estabilidad", de "las certezas" y "de la bajada de impuestos" con Juanma Moreno y "lo que supone la señora María Jesús Montero, del gran poder", "que es infierno fiscal y tres años en rebeldía constitucional" sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tras asegurar que las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo son "importantes", la dirigente del PP ha reiterado que "el Partido Popular en principio va a ganar". "Eso es lo que esperamos, pero serán los andaluces quienes tengan que hablar en las urnas", ha apostillado.

"LO QUE QUEREMOS ES GANAR Y GOBERNAR"

Al ser preguntada después si el PP se conforma con ganar las elecciones en Andalucía, García ha afirmado que el objetivo de su formación "es ganar", "gobernar" y "dar estabilidad, como ha venido haciendo Juanma Moreno".

"Los gobiernos del cambio de Juanma Moreno han funcionado desde la gestión, la bajada de impuestos, la certidumbre, la estabilidad y el buen hacer. Y eso es lo que queremos, ganar y gobernar", ha finalizado.