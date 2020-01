PP y Coalición Canaria piden una comisión en el Senado sobre el Brexit y PSOE dice que ya no es tiempo de estudios

Actualizado 15/01/2020 13:26:32 CET

El PP y Coalición Canaria han solicitado en el Senado la creación de una comisión especial de estudio del Brexit, en la que participen todos los grupos parlamentarios y puedan acudir tanto representantes del Gobierno como de las comunidades autónomas para revisar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

De entrada, la propuesta no ha sido bien recibida por el PSOE, cuyo portavoz Ander Gil ha dicho que ya "no es tiempo de estudios sino de acción", que el Gobierno ha tomado ya medidas para afrontar el Brexit y que los de Pablo Casado tratan con esta iniciativa "de agitar el miedo y la inseguridad entre las personas". "No todo vale para hacer oposición y mucho menos el uso de cuestiones de Estado como esta, ha agregado.

Los portavoces de PP y CC en la Cámara Alta, Javier Maroto y Fernando Clavijo, respectivamente, han defendido sin embargo la necesidad de que exista este grupo de trabajo además del que ya comparte el Gobierno con los ejecutivos autonómicos, porque permitirá que también el legislativo pueda debatir qué medidas se toman y qué consecuencias pueden tener.

El portavoz 'popular' ha explicado que la propuesta tiene que ser aprobada por el Pleno del Senado y que confía en que salga adelante con el apoyo también del PSOE. En su opinión, el Brexit "no aparece" en la presentación del nuevo Gobierno "y en el organigrama de colores que ha pintado Pedro Sánchez". "Tenemos que organizar una comisión para saber cómo afecta a los españoles el Brexit ante el silencio" del presidente, ha añadido.

Maroto ha apuntado también que esta colaboración con Coalición Canaria tiene "un valor político" para el PP, que en esta nueva legislatura va a buscar el diálogo con todos los partidos de la oposición parlamentaria para impulsar iniciativas. "La vocación del PP es aunar todo el espacio de colaboración con otras formaciones que comparten posiciones moderadas de centro derecha del país", ha subrayado el portavoz.

Fernando Clavijo, por su parte, ha agradecido el apoyo del PP ya que es necesaria la firma de dos grupos para poder solicitar la creación de una comisión especial en el Senado. A juicio del senador, ex presidente del Gobierno de Canarias, es importante un grupo de estudio del Brexit porque considera insuficiente la respuesta que está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la salida del Reino Unido e ineficaz esa comisión de trabajo que comparte con las comunidades autónomas.

Clavijo ha subrayado la trascendencia del Brexit para comunidades como Canarias y las Islas Baleares. Ha puesto el acento en la necesidad de supervisar el futuro de la británica IAG por su peso en las rutas aéreas a las islas, así como los efectos del Brexit en el turismo, en el sector pesquero y agrario, en los aranceles a productos que puedan imponerse y en la industria en general.

PARA EL PSOE LLEGA TARDE

El Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de enero, pero la relación futura entre ambas partes se negociará a lo largo del año, en principio hasta que acabe la fase de transición el 31 de diciembre de 2020.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha subrayado el poco tiempo que queda para entre en vigor el Brexit y ha dicho que ya no es el tiempo de hacer estudios sino de actuar. A su juicio, PP y CC "van por detrás".

Gil ha destacado que el Gobierno ha aprobado ya medidas que se incluyeron en un plan de contingencia y que fueron rechazadas por el PP en la Diputación Permanente del Congreso el pasado 3 de abril de 2019. Además, ha planteado a 'populares' y canarios si apoyarán los Presupuestos del Estado próximos porque recogerán partidas para paliar los efectos del Brexit.

Entre otras cuestiones, el portavoz socialista ha asegurado que los derechos de los españoles residentes en el Reino Unido y de los británicos en España, no se verán afectados a partir del próximo 31 de enero.