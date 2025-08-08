El PP concluye que Illa, en su primer año de Gobierno, ha "asumido toda la agenda del independentismo"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, a 6 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha censurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su primer año de Gobierno haya optado por "asumir toda la agenda del independentismo" al igual, que según ha dicho, hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y por tanto, cree que el "paralelismo" entre ambos dirigentes es "evidente".

A través de un video remitido a los medios de comunicación, el dirigente del PP se ha pronunciado así sobre el primer aniversario desde la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y de la segunda fuga del líder de Junts, Carles Puigdemont, de nuestro país.

"Hoy se cumple un año desde que Puigdemont se paseó a sus anchas por el centro mismo de Barcelona, solo faltó en aquel día la orquesta municipal del Ayuntamiento para el recibimiento de Puigdemont, porque el palio se lo puso el socialismo de Pedro Sánchez y de Salvador Illa", ha ironizado.

De hecho, Tellado cree que un año después de este evento, el PSOE lo que ha hecho ha sido "asumir toda la agenda del independentismo", desde la "amnistía, la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación o ahora el cupo separatista".

EL "PARALELISMO" CON SÁNCHEZ ES "EVIDENTE"

Por tanto, ha situado al líder del PSC como "igual de rehén del independentismo" que Pedro Sánchez y ha censurado que "al igual que Sánchez", Illa "gobierne sin presupuestos, promueve el cupo separatista, aplique la misma política lingüística que los soberanistas y persigue una agencia tributaria propia".

"Lejos de suprimir embajadas catalanas acaba de anunciar la apertura de una más en China, sumando ya hasta 22", ha incidido, para posteriormente, añadir que el "paralelismo" entre ambos dirigentes es "evidente" pues según ha dicho son "dos legislaturas fallidas tanto a nivel nacional como autonómico y dos presidentes plegados completamente al independentismo".