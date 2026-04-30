El PP condena el "acoso" contra Begoña Gómez si lo hubiera, pero también contra "el periodista" que quiera preguntarle

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que condena "cualquier tipo de violencia y de acoso" y ha destacado que, en el caso del episodio protagonizado por Vito Quiles y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "parece que quien recibe violencia" es él. "Pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto", ha recalcado.

Así se ha pronunciado al preguntársele en los pasillos de Congreso si condena la actitud de Quiles con la esposa de Pedro Sánchez, quien anunció una denuncia contra el informador por una "agresión" en una cafetería, alegando que él no la dejaba salir del local, en lo que interpreta como un acto de "acoso".

Quiles colgó un vídeo en sus redes sociales en el que interpela a Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos". En las imágenes, dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como "charos", lo que supone un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.

NORMAL QUE LE QUIERAN PREGUNTAR

Ester Muñoz ha comenzado diciendo que Gómez "tiene que dar muchas explicaciones" y que este mismo miércoles se conoció que podría haber tenido "información privilegiada" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En este contexto, entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" porque, a su juicio, la esposa de Sánchez "dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios" y "está siendo investigada y está procesada por cuatro delitos".

"Más allá de eso, yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque en las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. Pero en el caso de que fuera al revés también, por supuesto", ha comentado.

Además, ha indicado que probablemente a raíz de la denuncia de Gómez, el caso sea judicializado y que habrá que ver "qué dice la Justicia". "Yo no voy a defender jamás la violencia en el acoso contra nadie", ha zanjado.

¿SE VIENE OTRA CARTA DE SÁNCHEZ PARA REFLEXIONAR?

Por otra parte, en su cuenta de 'X', la portavoz 'popular' ha escrito un mensaje haciéndose eco de la cancelación de la presencia de Sánchez en un acto público al que tenía previsto asistir a primera hora de este jueves.

"¿Se vienen carta y/o periodo vacacional previa rueda de prensa compungido?", ha lanzado Muñoz, haciendo referencia al periodo de reflexión que se tomó el presidente en abril de 2024 cuando Juan Carlos Peinado, el juez que ahora la ha procesado, arrancó la investigación a su esposa.