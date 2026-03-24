El PP confía en cerrar pactos en Extremadura y Aragón: "No creo que Vox quiera repeticiones electorales"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que confía en que se puedan cerrar pronto pactos con Vox en Extremadura y Aragón y ha advertido que no cree que la formación de Santiago Abascal "quiera repeticiones electorales" en esas autonomías.

"Me han preguntado en varias ocasiones si creería que había gobiernos o que habría convocatorios electorales. Y siempre dije y sigo manteniendo que habrá gobiernos. No creo que Vox quiera repeticiones electorales porque eso es ir en contra de lo que piden los votantes de centroderecha de este partido", ha declarado, al ser preguntada si cree que Vox puede paralizar las negociaciones ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía el próximo 17 de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha indicado que, ante los comicios en Castilla y León del pasado 15 de marzo, "Vox paralizó las negociaciones, entre otras cosas, porque había plazo".

Pero ahora, ha proseguido, el plazo para formar gobierno en Extremadura y Aragón se acaba antes de que se celebren las elecciones andaluzas, sin que haya tiempo para que "lo bloqueen". El próximo 3 y 4 de mayo expira el plazo para que tanto la extremeña María Guardiola y Jorge Azcón puedan ser investidos presidentes porque, en caso contrario, se disolverán las Cortes y habrá nuevas elecciones en esos territorios.

POR ENCIMA DE LOS INTERESES DE VOX O EL PP "ESTÁ ESPAÑA"

Muñoz ha recalcado una vez más que "hay una gran mayoría de españoles" que "quiere un gobierno de derechas" que sean "acicate contra" el Ejecutivo de Pedro Sánchez y "no quieren gobiernos de izquierdas en sus comunidades autónomas".

"Y que por encima de los intereses personales de cada persona, por encima de los intereses de Vox o del Partido Popular, está España. Están los españoles", ha manifestado, para añadir que si Vox está de acuerdo con esta afirmación, "no puede bloquear" alternativas de centroderecha en esas comunidades.