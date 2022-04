El PP confía en que el Gobierno acepte "parte" de las medidas del plan de Feijóo, que afectarían también a pensionistas

"Creo que es difícil que nos digan que no", asegura Juan Bravo, que confirma que remitirán este viernes el documento a Moncloa

El vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, ha asegurado este viernes que su partido confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez acepte "parte" de las medidas del plan económico que ha elaborado Alberto Núñez Feijóo, una propuesta que, según ha dicho, afectaría también a los pensionistas.

"Creo que es difícil que nos digan que no", ha declarado Bravo en el Canal 24 horas antes de que el PP remita a Moncloa su plan económico basado en cuatro ejes: la racionalización del gasto burocrático; el rediseño de los fondos europeos; reformas estructurales para incentivar la actividad económica y el crecimiento; y una bajada de impuestos "selectiva, inmediata y temporal" para hacer frente al incremento masivo de los precios.

Al ser preguntado si el PP votará en contra del decreto anticrisis si el Gobierno no valora su plan económico, Bravo ha dicho que "confían" en que el Gobierno "va a aceptar parte de estas medidas" porque "son buenas" y además en la Conferencia de Presidentes de La Palma el presidente del Gobierno se comprometió a bajar impuestos.

A su entender, es "difícil explicar a los españoles" por qué no quieren "ayudar a los que más lo necesitan", no se quiere reducir gasto burocrático, agilizar los fondos europeos o simplificar trámites administrativo.

TENERLO EN CUENTA A LA HORA DEL INCREMENTO DE LAS PENSIONES

En cuanto a si el PP es partidario de incluir a los pensionistas en el pacto de rentas, Bravo ha señalado que con el plan que plantea el PP "afectarían a los pensionistas" porque es un "elemento más de mejora en las pensiones".

"Muchas de las medidas que hemos adoptado en el ámbito del IRPF van directamente vinculadas a los pensionistas porque son por regla general rentas más bajas que los que están trabajando, con lo cuál, se verían directamente afectados", ha declarado, para añadir que si el Gobierno quisiese aceptar estas medidas, tendrían que "tenerlo en cuenta también a la hora del incremento de la pensiones".

Preguntado si el PP no es partidario de que las pensiones no suban tanto como la inflación, ha indicado que en su documento no han entrado en las pensiones porque cree que es un asunto que debe debatirse en la Comisión del Pacto de Toledo.

Eso sí, ha recordado que en el último Gobierno del PP planteaban "vinculado a un índice de sostenibilidad para marcar un criterio que pudiese permitir que no se produzca como en años anteriores", donde se "congelaron" las pensiones como "en el Gobierno de Zapatero". "Creo que es importante mantener sosteniblemente y un incremento de las pensiones, pero que se pueda mantener", ha indicado.

TENER EN CUENTA EL IMV O EL BONO SOCIAL ANTE LA AYUDA DE 300 EUROS

En cuanto a si su ayuda de hasta 300 euros sería un complemento al ingreso mínimo vital, Bravo ha explicado que lo que dicen en su documento es que debe tenerse en cuenta "la situación del ingreso mínimo vital, del bono eléctrico, del bono social, porque al final las medidas no tienen que duplicarse". "Tenemos que intentar que lleguen a todo el mundo y que el apoyo, ni se quede corto, ni se duplique en algunos casos", ha abundado.

En el caso de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, ha indicado que hay una directiva europea que hay que trasponer y permitiría aplicar esa rebaja "rápidamente". "Esto es otro elemento más de que las propuestas de Feijóo se pueden reflejar en el día a día rápidamente", ha subrayado.