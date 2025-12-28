El PP convoca a todas las comisiones de investigación del Senado para programar nuevos interrogatorios en 2026

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García (i), durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar este martes reuniones de las Mesas de las cuatro comisiones de investigación de la Cámara Alta --Koldo, dana, CIS y apagón--, con el objetivo de ordenar los trabajos de estos foros y programar nuevos comparecientes para el año 2026.

Los 'populares' quieren cerrar este año 2025 reuniendo los órganos de dirección de las cuatro comisiones de investigación activas en el Senado y los ha convocado de manera telemática desde las 10.00 horas hasta las 13.30 horas de esta martes.

En concreto, la Mesa y los portavoces de la comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) está citada para las 10.00 horas de este martes. Aquí se decidirá la fecha de los próximos comparecientes, después de que en diciembre hayan sido interrogados el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el propio presidente del CIS.

LA 'COMISIÓN KOLDO' INCLUIRÁ A ZAPATERO

En el caso de la Mesa de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', los 'populares' harán valer su mayoría absoluta para incluir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes, aunque todavía no pondrá fecha para su interrogatorio, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La pasada semana, la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, anunció en una rueda de prensa que citarían a Zapatero a esta comisión de investigación por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía.

Sin embargo, Zapatero no estaba en el listado de comparecientes de la comisión de investigación, por lo que el PP tiene que materializar su comparecencia a través de un nuevo plan de trabajo. La Mesa de la comisión se reunirá el martes a partir de las 10.30 horas también de manera telemática.

Sin embargo, la fecha de la comparecencia de Zapatero todavía no se sabe, aunque corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno.

COMISIÓN DANA Y LA DEL APAGÓN

A partir de las 11.30 horas están llamados a reunirse los miembros de la Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, que se encargará de ordenar los trabajos y de poner fecha a las próximas comparecencias.

En esta comisión de investigación todavía no han comparecido ningún responsable político y los 'populares' han descartado, por el momento, citar a estos perfiles. Se han centrado en técnicos y los últimos que comparecieron fueron sindicatos policiales.

Por último, la Mesa de la comisión de investigación sobre el apagón se reunirá a las 13.30 horas de este martes para ordenar los trabajos. Este foro lleva sin convocarse desde hace un mes, cuando compareció el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.