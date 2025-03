El PP creará en el Senado una comisión de control en la Contratación Pública tras el testimonio de la ex de Ábalos

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para crear una nueva comisión parlamentaria, que versará sobre el Seguimiento y Control en la Contratación Pública, tras el testimonio de la ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo (TS) en el que reconoció que no trabajó pero sí cobró de dos empresas públicas.

Según han informado los 'populares' en un comunicado, reformarán el Reglamento del Senado para impulsar esta comisión parlamentaria tras "las últimas noticias sobre los dos empleos públicos con los que Ábalos habría pagado los servicios de una "señorita" escogida por catálogo".

"Algo totalmente inadmisible y que no puede volver a suceder", proclama el PP en su comunicado, anunciando la creación de esta comisión ordinaria.

Las comisiones parlamentarias se suelen crear al inicio de la legislatura y suelen estar vinculadas con las ramas ministeriales, aunque pueden crearse posteriormente comisiones de investigación e incluso comisiones sobre asuntos como el que ha anunciado el PP.

Asimismo, los 'populares' impulsarán en esta misma reforma del Reglamento del Senado una Comisión General de Entidades Locales, con las mismas funciones y competencias que tiene la Comisión General de Comunidades Autónomas.

Esta comisión fue anunciada por el PP hace unos meses, aunque lo materializará ahora. Ya existe una Comisión de Entidades Locales, pero los 'populares' crearán otra similar.