El PP cree que el Gobierno ya "interioriza" la corrupción y Montero le exige que deje de difamar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilida - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra acusa al PP de abandonar a los valencianos en la dana, a los ancianos madrileños en la pandemia y a las mujeres en Andalucía

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de ir "interiorizando" la corrupción, después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así lo "confirmara" este martes en un 'lapsus' en el Senado, a lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado exigiendo a los 'populares' que "dejen de difamar".

"Queda claro que queda Gobierno de corrupción para rato", ha comenzado Muñoz su intervención en la sesión de control en la Cámara Baja aludiendo a esas palabras pronunciadas por Díaz, como lo evidencia, ha dicho, las "elocuentes" últimas informaciones que se están conocido de Leire Díez y de los "encargos" que le hacía el propio presidente del Gobierno y el PSOE.

"Ustedes están rodeados de corrupción y sus socios les mantienen en la agonía a cambio de chantajes o de que no gobierne la derecha", ha denunciado la portavoz 'popular', quien sostiene que el "único" objetivo de los socialistas es "mantenerse en el poder a toda costa".

Muñoz considera que el hecho de que el PSOE sobreviva políticamente es "la ruina" para España porque, a su juicio, mientras que intentan "sobrevivir al día con cada uno de sus escándalos", los españoles y, singularmente, las mujeres, "las primeras a las que usaron y abandonaron", esperan en Andalucía.

PURO MARKENTING VACÍO EL DEL FEMINISMO

"Nos usaron para aportar la falsa bandera del feminismo", ha criticado la dirigente 'popular', para acusar al Gobierno de promover "puro markéting vacío" cuando lo que había detrás era "un presidente que ha vivido de la prostitución, de los negocios de su familia política" y cuando su Gobierno "ha contratado a mujeres prostituidas para ministros".

Y, mientras, ha lamentado, las mujeres socialistas "callaron", es más, las "abandonaron". "¿Por qué han abandonado a las mujeres de este país, por mantenerse en el poder o por puro fanatismo sanchista?", ha planteado Muñoz.

En su turno, la vicepresidenta primera ha eludido hablar de los casos de corrupción que afectan al PSOE y se ha defendido de las acusaciones cuestionando que precisamente sea el PP el que hable de abandono cuando "España recuerda perfectamente cómo gestionó el PP la anterior crisis financiera".

"Ustedes facilitaron el despido, precarizaron las condiciones laborales de los trabajadores, recortaron los servicios públicos, registraron el paro más alto de la historia y, además, subieron los impuestos para rescatar a la banca. Eso es lo que hizo el PP, el partido del abandono", ha resumido.

Y si no, ha proseguido Montero, que se lo digan a los ciudadanos de Valencia que mientras estaban "ahogándose" durante la dana su presidente, Carlos Mazón, estaba en El Ventorro "desaparecido", a lps ancianos de las residencias de Madrid, "a los que la señora Ayuso abandonó a su suerte"; o a las mujeres del cribado del cáncer de mama en Andalucía, "abandonadas por el Gobierno de Moreno Bonilla, sin recibir ninguna respuesta y acusándolas de mentirosas".

EL PP RECHAZA LAS LECCIONES DEL PSOE

En su réplica, el PP ha rechazado las "lecciones" de los socialistas poniendo de relieve que la mañana siguiente a la dana, "cuando todavía había gente luchando por su vida", el PSOE mantuvo el Pleno del Congreso "para asaltar TVE", cuando el protocolo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía proceden de su etapa como consejera andaluza de Sanidad y cuando en el Gobierno de Moreno Bonilla "han dado explicaciones, ha asumido responsabilidades y están cambiando los protocolos".

La titular de Hacienda ha concluido acusando a los 'populares de actuar "siempre" de la misma forma: "negando el problema, echando la culpa a otro, no ofreciendo ningún tipo de soluciones y no asumiendo responsabilidades políticas", al tiempo que les ha pedido que "dejen de difamar" teniendo en cuenta que el consejero andaluz de Sanidad dijo que las mujeres "mentían" cuando decían que desaparecían de su historial médico y por la tarde reconoció que era verdad en un tono paternalista que más vale que olvide".

Montero también ha mantenido un duelo parlamentario con el diputado Elías Bendodo, quien ha vuelto a tirar de la corrupción para cargar contra el Gobierno. En su caso, ha echado mano de las informaciones que apuntan a que el PSOE recibió una donación anónima en pandemia de un millón de euros y de que José Luis Ábalos cobraba, su exasesor Koldo García y hasta el propio presidente, Pedro Sánchez, cobraban "en billetes" para preguntar a Montero si ella también y si no será ella "la verdadera fontanera del PSOE".

"No se lo cree ni usted", ha respondido rauda la vicepresidenta primera, una afirmación en la que el diputado 'popular' ha percibido a la ministra "altiva y chula". "Tiene que ser altiva y chula pero con los puteros de su partido y con aquéllos que se señalaban a las mujeres como si fueran ganado", le ha aconsejado.