El PP cree que Robles "no está a la altura" en la crisis de Ceuta y acusa a Sánchez de "enjaularla" por defender España

1110638.1.260.149.20260814131702 El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, realiza declaraciones a los medios en la sede del PP en Génova - TAREK/PP

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha lamentado este viernes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "no esté a la altura" en la crisis migratoria de Ceuta, y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "enjaularla" por defender "demasiado" a España.

"Es triste comprobar que Margarita Robles no está a la altura de sus obligaciones y que una vez más se pliega ante las barbaridades de un presidente del Gobierno que prefiere estar tomando el sol a tomando decisiones por el bien de los ceutíes", ha trasladado De los Santos en declaraciones a los medios en Madrid.

Así se ha expresado el vicesecretario 'popular' después de que Robles remitiese este jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que le comunicaba que finalmente no acudirá la próxima semana a la comisión de Defensa del Senado para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado el PP, alegando que no tendría tiempo "suficiente" para preparar la comparecencia.

Una misiva que llegaba un día después de que la titular de Defensa avisara de que cualquier agresión sobre Ceuta o Melilla supone una agresión a "España entera" puesto que ambas ciudades autónomas son "españolísimas".

Ante ello, De los Santos ha remarcado que, de entre todos los ministros, "sólo" han encontrado en Robles "una contundente defensa de las fronteras españolas y de la españolidad"; si bien ha cargado contra Sánchez por "enjaularla". "Pedro Sánchez enjaula a la que él llama pájara porque quizá estaba siendo demasiado defensora de lo que significa España", ha criticado.

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