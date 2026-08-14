Abascal dice que, ante la crisis de Ceuta, "es el momento" de poner un "cordón higiénico" al PSOE

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), en un acto oficial en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que la crisis migratoria de Ceuta ha puesto de manifiesto que el Gobierno "ha abandonado" a los habitantes de la ciudad autónoma, y ha señalado al PP que "es el momento" de que, en consecuencia, se aplique al PSOE un "cordón higiénico".

"Es el momento de que todos los partidos decentes abandonen al gobierno y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance --ha escrito en la red social 'X'--. En primer lugar, poniendo un cordón higiénico al partido de la mafia en Ceuta y en Bruselas. Y llevando al parlamento la petición del juicio por traición".

Abascal se dirige veladamente al PP, que en ocasiones ha coincidido con el PSOE en el Parlamento Europeo y en la Asamblea de Ceuta, y cuyo concurso es imprescindible en el Congreso para llevar a cabo la pretensión de Vox de acusar de traición al presidente Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo.

También el eurodiputado Hermann Tertsch ha usado la citada red social para cargar contra el PSOE por el caso de la llamada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez: "El PSOE es una organización criminal que gobierna España bajo el mando del peor de todos --ha escrito--. Lo sabíamos, ahora está probado".