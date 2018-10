El PP critica que el Gobierno apruebe mayor gasto para las comunidades sin abordar la financiación tras el CPFF

Publicado 31/07/2018 15:45:57 CET

MADRID, 31 Jul. (EUOPA PRESS) -

Comunidades gobernadas por el PP han criticado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno no aborde la financiación de las comunidades pero en reuniones sectoriales llegue a acuerdos que comprometen un mayor gasto para las comunidades.

Tras una breve reunión de apenas una hora, marcada por el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, consejeros de Hacienda de regiones controladas por el PP han criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no avance en la financiación de las autonomías.

"No puede ser que el Gobierno de Sánchez no quiera hablar de la financiación y esté aprobando gastos todos los días para las comunidades", ha criticado el consejero de la Región de Murcia, Fernando De la Cierva, en referencias a reuniones sectoriales de esta semana.

El consejero murciano ha lamentado que la reforma de la financiación no se haya tratado en esta reunión del CPPF y ha criticado que los acuerdos en Sanidad y Educación alcanzados esta semana no lleven memoria económica. A su juicio, el Ejecutivo "no respeta la lealtad institucional" porque mientras él legisla, las comunidades "lo pagan".

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha coincidido con su homólogo murciano en el rechazo al planteamiento según el cual el Gobierno adopta una serie de medidas en las conferencias sectoriales que luego tienen un reflejo en el gasto de las comunidades autónomas.

"Hemos planteado que las relaciones entre las comunidades y el Estado tienen que estar presididas por el principio de lealtad institucional", ha manifestado, reclamando que esas medidas se analicen en el marco de la senda de estabilidad y el techo de gasto fijados por el Gobierno.

No obstante, Hidalgo se ha mostrado satisfecha porque, según ha dicho, la ministra "se ha comprometido a que cualquier decisión que se adoptara en ese sentido conllevaría la financiación pertinente por parte del Estado".

Asimismo, sobre la senda de déficit que permitía a las comunidades endeudarse dos décimas más del PIB, la consejera madrileña ha aclarado que tener ese margen no significa que su comunidad vaya a poder dedicar más dinero a las políticas sociales, ya que para eso es "totalmente imprescindible" la modificación de la regla de gasto.

En este sentido, Hidalgo ha lamentado que esta cuestión no se haya tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este martes y que aún no se haya reformado el sistema de financiación autonómica

"No creo que se trate de más deuda para las comunidades, se trata de abordar de una vez el sistema de financiación", ha insistido, abogando por un modelo basado en la solidaridad --ha indicado que Madrid es "la que más aporta"-- pero también en la equidad en el reparto de los fondos.

Sobre el grupo de trabajo que va a analizar la reforma del sistema, ha dicho que espera que sea "productivo" y que aproveche la labor que se ha desarrollado durante los últimos dos años y las conclusiones que se han ido alcanzando.

NUEVA SENDA DE ESTABILIDAD

Después de que la propuesta de la senda de estabilidad planteada por el Gobierno fuera rechazada en el Congreso con el voto contrario de PP y Ciudadanos y las abstenciones de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT, los consejero 'populares' han hablado de la "debilidad" del Gobierno y han señalado que Montero ha reconocido su "fracaso" por lo ocurrido en el Congreso.

"Se ha puesto de manifiesto la debilidad del Gobierno", ha explicado Engracia Hidalgo, después de que recordado que los socios que apoyaron la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente no ha respaldado el techo de gasto en la Cámara Baja.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a presentar una nueva senda de estabilidad, De la Cierva ha asegurado que la ministra ha explicado que llevará otra propuesta al Congreso, pero que "no tiene la garantía" de que sus socios lo vayan a apoyar. En ese caso, una nueva reunión del CPFF para septiembre estaría a expensas de que la senda pase el trámite en las Cortes.

"Ha dicho que lo va a intentar, pero no garantiza que haya una nueva senda. Si no se consigue, ya ha hecho una consulta a la abogacía del Estado y se aplicaría la senda anterior", ha señalado De la Cierva. Los nuevos objetivos irán en la misma línea que los rechazados, ha dicho el consejero sobre la propuesta de Montero.