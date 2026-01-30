El PP critica que al Gobierno se le esté "atragantando" el IPC y que "España lidere el índice de miseria"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado este viernes que al Gobierno de Pedro Sánchez se le esté "atragantando" el Índice de Precios de Consumo (IPC) frente al resto de países europeos y que "España lidere el índice de miseria".

Así lo ha manifestado la 'popular' en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha destacado que "el IPC medio de los socios europeos es un 25 por ciento menor" que el de España, cuyo dato de enero se ha conocido hoy y es de un 2,4 por ciento.

Dicho esto, ha explicado que dicho atragantamiento se produce por la subida, en un 20 por ciento, de los precios de "elementos esenciales como vivienda, agua y energía", así como con el alza, en un 41 por ciento, del precio de los alimentos.

Sobre ello, ha agregado "la incidencia del paro y la subida en frío de los impuestos" como razones por las que "a nadie le sorprende en este momento que España lidere el índice de miseria en la Unión Europea".

"SI NO CRECE LA ECONOMÍA DE LOS ESPAÑOLES, MAL VAMOS"

También ha comentado el dado de crecimiento del PIB en 2025, que asciende al 2,8 por ciento. "La economía de España puede crecer pero, si no crece la economía de los españoles, mal vamos", ha espetado Ezcurra respecto a la situación económica actual en España. A este respecto, ha lamentado que "una familia con dos sueldos no llega a final de mes y, cada vez más, el empleo empieza a ser sinónimo de pobreza".

Asimismo, la también eurodiputada ha alegado que, "desde que gobierna Pedro Sánchez, está desapareciendo" la clase media, la cual considera necesaria para una "nación sólida". Así, ha añadido que un país no puede progresar "sin propietarios y sin ciudadanos que aporten y no dependan del Estado".

En otro orden de cosas, tras ser preguntada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha opinado que este tipo de anuncios buscan "distraer, o bien que sus socios de Sumar tengan alguna medalla que apuntarse".

Además, ha puesto en duda que el Ejecutivo del PSOE se preocupe "realmente por la situación de los españoles", señalando que el SMI es "el salario más frecuente".

EL GOBIERNO "TOMA COMO REHENES" A LOS JUBILADOS

Interpelada por la negativa del PP al decreto ómnibus del escudo social, la 'popular' ha criticado tanto que Sánchez grabase el vídeo criticando al PP dos horas y media antes de la votación, como que la Moncloa "tome como rehenes" a los jubilados "para la refriega política y para la supervivencia del presidente".

Por ello, ha insistido en que su partido apoya la subida de las pensiones pero no la inquiokupación. Además, ha recordado que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo votará a favor de la revalorización de pensiones siempre y cuando se presente en un "decreto limpio" y separado de la moratoria de desahucios, a diferencia de lo que ocurrió este martes.