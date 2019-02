El PP critica que los PGE destinen 15 millones para "desenterrar unos huesos" y Delgado afea el comentario: "Es indigno"

Publicado 05/02/2019 17:57:50 CET

"Fuera", "sin vergüenza" y "a la calle", han gritado senadores socialistas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes en el Senado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 destinen 15 millones de euros para "desenterrar unos huesos" en el marco de la Memoria Histórica, en referencia a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta afirmación ha sido afeada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha asegurado que "es indigno".

Ha sido la senadora del PP Esther Muñoz la que ha criticado esta partida presupuestaria durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la titular de Justicia sobre "el estado actual de la Justicia".

"La Justicia está mejor que hace ocho meses y queda mucho trabajo por hacer porque la situación de la Justicia estaba en un absoluto abandono", ha contestado Delgado.

No obstante, la 'popular' ha ironizado que Delgado vive "en una realidad paralela", al recordar que los jueces y fiscales ya han hecho una huelga en su contra y "en breve tiempo" harán otra. Muñoz también ha criticado que en los presupuestos para este año no se mantengan siete millones de euros "para mejorar las retribuciones de los jueces y fiscales" y que aparezca tan solo la convocatoria de 100 plazas para las carreras judicial y fiscal.

"NO ME CUENTE LA MILONGA DE QUE FUE UN ERROR"

"No me cuente la milonga de que fue un error", ha añadido la senadora en alusión al "error tipográfico" que alega el Ministerio para asegurar que finalmente se crearán 500 puestos. "Donde no hubo error fue en la Memoria Histórica", ha asegurado Muñoz, que ha continuado señalando que los 15 millones de euros que se destinarán a la Dirección General para la Memoria Histórica servirán para "que se desentierren unos huesos".

Tras escuchar esta parte del discurso de Muñoz, la bancada socialista se ha mostrado indignada y ha gritado: "fuera", "sin vergüenza" y "a la calle", interrumpiendo a la del PP continuar con su intervención, hasta que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha pedido silencio. "No se pongan así que hasta en eso son unos incompetentes", ha dicho Muñoz.

Por su parte, la ministra de Justicia ha comenzado su turno de dúplica diciendo que el "comentario" de la senadora 'popular' es "absolutamente indigno" porque la Memoria Histórica está ligado a "valores y principios democráticos".

"INTERESES" DE CADA MINISTERIO

Delgado ha concluido relatando las tareas que su equipo está llevando a cabo "por los intereses generales, por el servicio público, para arreglar el destrozo digital que ustedes hicieron sin contar con los operadores jurídicos".

Asimismo, ha hecho hincapié en que hace "nueve meses", cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, se movilizó contra el Ministerio dirigido por Rafael Catalá porque "solamente se trabajaba por el partido y por los intereses particulares" y porque se "machacaron y masacraron" la "independencia y autonomía de jueces y fiscales", ha apuntado.