El PP dice que el PSOE llega tarde si se plantea ahora "copiar" su propuesta para devolver a migrantes que entren a nado

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este viernes que el PSOE se plantee ahora "copiar" una propuesta que el PP registró en julio para devolver migrantes que entren a nado. Según ha recalcado, su partido hizo esa propuesta antes de "la invasión" y el Gobierno la guardó "en un cajón".

Así ha reaccionado Muñoz después de que 'El País' haya avanzado que el Partido Socialista estudiar una reforma para salvar el "vacio legal" planteado por el Tribunal Supremo para devolver a migrates que entren a nado.

El PP considera que este paso acredita "la infamia del Gobierno y del PSOE" porque rechazaron la propuesta del PP de reformar la Ley de Extranjería para realizar devoluciones en frontera a los migrantes llegados a nado a Ceuta y Melilla.

En concreto, Muñoz ha señalado que el 15 de julio el PP propuso "reformar la ley para realizar devoluciones en frontera a los inmigrantes llegados a nado", dos semanas antes de que se produjera "la invasión en Ceuta" que ha dejado "más de 140 muertos".

La dirigente del PP ha criticado que ahora se planteen llevar al Congreso una propuesta similar a la que hizo el PP en julio y "que el Gobierno guardó en un cajón". "Vuelven a copiar lo que ya propusimos desde el PP dos semanas antes de la invasión. Vuelven a llegar tarde y demuestran, una vez más, que se podía haber evitado", ha enfatizado.

"INFAME" QUE LLEGUE "TRAS MÁS DE UN CENTENAR DE MUERTOS"

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha afirmado que el PP tenía "razón". "Es infame que esta decisión llegue tras más de un centenar de muertos y 50 días de sufrimiento para los ceutíes", ha aseverado.

Fuentes de la dirección nacional del PP han insistido en que el PP ya planteó esa posibilidad y el Gobierno la descartó. Según los 'populares', esto supondría asumir que la formación de Alberto Núñez Feijóo tenía "razón" al "copiarle".

"Esto viene a demostrar que la invasión era perfectamente evitable, no solo si el Gobierno hubiera actuado con prevención haciendo caso a los informes de inteligencia y de la Policía Nacional. También si hubiera tenido anticipación legislativa o simplemente hiciera caso al primer partido de España", han indicado las mismas fuentes, que han lamentado que este reconocimiento "llegue 141 muertos después y tras cincuenta días de sufrimiento para los ciudadanos de Ceuta".