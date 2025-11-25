El PP critica que quienes llamaban "peligroso fascista" al abogado de Manos Limpias ahora le elogien por renunciar

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha rehusado comentar la renuncia del abogado de Manos Limpias en el caso por el que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha cargado contra los sectores de la "izquierda" que ahora elogian la decisión de un letrado al que, según ha recalcado, "hasta hace dos días" consideraban un "peligroso fascista".

El abogado Carlos Perales Rey que venía representando a Manos Limpias en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Sánchez, ha presentado su renuncia en un escrito en el que denuncia que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública".

Al ser preguntada sobre este asunto en el Congreso, la portavoz del PP ha dicho que, a "diferencia del Gobierno" ella no ve "a este señor fascista o no en función" de si comparte o no sus decisiones. Y, amparándose en eso, ha evitado comentar la decisión del letrado.

Además, a quienes le respaldan tras dimitir les pregunta si "ahora hay que hacer caso" a una persona a la que tachaban de "peligroso fascista" y de "inventor de bulos". "En fin, dejemos que trabaje la Justicia y veremos en qué quedan efectivamente esos cinco delitos que imputan a la señora Begoña Gómez", ha zanjado la dirigente 'popular'.