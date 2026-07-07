El PP critica que Zapatero solo busque "anular pruebas y la causa": "Es asumir su culpabilidad"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Juan Bravo a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero solo busque "anular pruebas y la causa" abierta contra él y ha señalado que esa actitud supone "asumir la culpabilidad", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así ha reaccionado la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que Zapatero haya pedido al juez que le investiga en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y a la Agencia Tributaria (AEAT) que suspendan la investigación fiscal abierta sobre él y su esposa, Sonsoles Espinosa.

Mediante dos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el expresidente hace ese movimiento después de que la Agencia Tributaria comunicara al juez que abrió una investigación sobre las obligaciones tributarias de ambos y de sus hijas entre 2021 y 2024. El pasado 25 de junio, Zapatero ya reclamó la "nulidad general" del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales.

"NO ES CAPAZ DE CONVENCER DE QUE NO SEA UN CORRUPTO"

El PP ha censurado que Zapatero "fíe su suerte judicial a que su abogado consiga que se anule la causa" en vez de intentar defender su inocencia. A su entender, con ese comportamiento está "reconociendo su culpabilidad", han abundado fuentes del partido.

"Cuando Zapatero no es capaz de convencer con hechos de su inocencia es porque no es capaz de convencer de que no sea un corrupto. Tiene un problema no con el origen de la causa sino con los hechos", han señalado desde 'Génova'.

El PP ha contrapuesto la actitud de Zapatero con la del líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, que ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Parlamento británico por un caso de corrupción, tras la polémica por aceptar donaciones millonarias.

Los 'populares' han repasado los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE para añadir que "la manera más gráfica de evidenciar lo que es hoy la sede socialista de Ferraz es poner enfrente un negocio de 'compro oro'". "En la cueva de Alí Babá eran 40 ladrones y hacen faltan tres cuevas para meter a todos los imputados del sanchismo", han exclamado fuentes del PP.

El PP ha recalcado que el Gobierno y el PSOE está "lleno de carteristas". "Zapatero no roba en el metro porque no va en el metro. No todos los carteristas van en chándal ni viajan en metro", han afirmado fuentes de la formación.