El PP, tras críticas de Junts a deducciones fiscales en Andalucía: "Los separatistas siempre buscan el enfrentamiento"

García dice que la aseveración de Turull es "falsa" y Bendodo le aconseja preguntar a un catalán si quiere pagar impuesto de sucesión

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado duramente este viernes contra el secretario general de Junts, Jordi Turull por acusar a Andalucía de subvencionar el gimnasio y los gastos en las mascotas con "dinero de los catalanes", una aseveración que han tildado de "falsa". A su entender, "los partidos separatistas siempre buscan el enfrentamiento".

En concreto, Turull ha afirmado que en Cataluña hay mucha gente de clase media y trabajadora que financia el Estado del Bienestar a la que no pueden dar una beca comedor o una ayuda de la Ley de Dependencia: "Y con el dinero de los catalanes los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. Esto es la perversión número uno".

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha rechazado la afirmación del secretario general de Junts. "Es totalmente falso lo que ha dicho Turull", ha aseverado.

Dicho esto, la dirigente del PP ha señalado que "los partidos separatistas siempre buscan el enfrentamiento, o bien con el resto de España, o bien con comunidades autónomas". "Y en este caso le ha tocado a Andalucía", ha apostillado.

BENDODO: "ANDALUCÍA VA BIEN"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ---que fue vicepresidente y consejero de la Junta de Andalucía en la primera legislatura de Juanma Moreno-- ha resaltado que esta región "va bien" porque el presidente andaluz "ha bajado siete veces los impuestos".

Por el contrario, ha subrayado que la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "los ha subido 97 veces en España". A su entender, "a Junts no le debe preocupar que se bajen los impuestos en Andalucía" porque "estas cosas son positivas".

"Y si le parecen mal, oye pues pregúntale a un catalán si está encantado con pagar el impuesto de sucesiones y donaciones allí y que en Andalucía no se pague. Yo creo que esa es la respuesta que le daría al señor Turull", ha manifestado.

"SABLAZO" A LA TASA DE BASURAS

En declaraciones a los medios de comunicación en Getafe (Madrid), Bendodo también ha denunciado el "sablazo" con la tasa de basuras que, a su juicio, ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos.

"La tasa de basura es una recomendación que hace la Unión Europea y los estados pueden obligar a que se aplique o no. Es una imposición de Sánchez", ha criticado, para añadir que en el caso de Getafe supone 200 euros.