El PP cuestiona la investigación sobre el incidente de Bolivia y lo vincula a una visita a un "amigo íntimo" de Iglesias

González Laya dice ahora que la diplomática que fue a la Embajada de México en La Paz "acompañaba" al delegado de la UE "a un café"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador 'popular' Gonzalo Robles ha cuestionado este martes la investigación interna del Ministerio de Exteriores sobre los incidentes en que se vieron envueltos dos diplomáticos españoles que se reunieron en diciembre a la embajadora de México en Bolivia. Robles ha vinculado esa visita a las negociaciones para formar gobierno que se estaban desarrollando en Madrid y a que en esa Embajada estaba asilado un "amigo íntimo" del hoy vicepresidente, Pablo Iglesias, el que fuera ministro de Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana.

Para Robles, es "inimaginable" que una iniciativa así la autorizase el secretario de Estado para Iberoamérica, tal como señalan los resultados de la investigación interna que Exteriores ha enviado por escrito a los grupos parlamentarios que preguntaron por ella.

El senador ha señalado que un secretario de Estado es un diplomático y "no es miembro del Gobierno" y no concibe que tome esa decisión sin consultar con alguien del Ejecutivo. "No fue un café mañanero, fue un conflicto político de primera dimensión", ha dicho Robles.

De este modo, ha retomado la tesis que esgrimieron las autoridades interinas de Bolivia en los primeros días tras el incidente, relacionando la visita de los diplomáticos españoles con la presencia de colaboradores de Evo Morales asilados en la Embajada de México.

Robles ha preguntado en el pleno del Senado a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. "Si no se cree lo que le explica no ya la ministra, sino los servicios independientes de verificación del Ministerio, no sé qué quiere que le diga", ha respondido.

El informe interno de Exteriores concluye que los diplomáticos españoles que visitaron a la embajadora de México en Bolivia lo hicieron con autorización de su superior, el secretario de Estado, y avala tanto su comportamiento como el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

¿ACOMPAÑANDO AL DELEGADO DE LA UE?

Eso sí, la ministra ha incluido una variación en su explicación, afirmando que el embajador de la UE en Bolivia le pidió a la encargada de negocios española que "en un momento muy especial, en Navidades, y ante la soledad de la embajadora de México en Bolivia", le "acompañase" a tomar un café en su residencia. "Esa honorable diplomática pide permiso y se le otorga", ha proseguido.

En el informe escrito se dice que los diplomáticos españoles fueron a la Embajada de México a petición del delegado de la UE, pero no que le acompañasen a él en esa visita.

EL PP: NINGÚN OTRO PAÍS TUVO PROBLEMAS

Para el senador 'popular', sin embargo, eso no se sostiene porque ningún otro país europeo de los que tienen Embajada en Bolivia, como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, fuesen o no a visitar a la embajada mexicana, no han tenido "ningún conflicto". "El conflicto lo ha habido donde alguien ha tomado una decisión a la ligera", ha opinado.

González Laya ha afeado a la oposición que se crea "las versiones de la prensa y de los medios" y no las de los propios diplomáticos y de las fuerzas de seguridad: "Esto, señorías, no es muy patriótico".

Una vez publicado ese informe, que achaca a "individuos bolivianos" el acoso a los españoles, el Gobierno ha empezado a dar pasos para reconstruir la relación con Bolivia.