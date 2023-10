El PP cuestiona la reducción de la jornada laboral sin acuerdo con los agentes sociales y defiende la "semana flexible"

Sémper se pregunta cuál es la opinión de Junts o el PNV sobre una hipotética reducción de la jornada laboral



MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta de la formación, Borja Sémper, ha cuestionado este martes la reducción de la jornada laboral que proponen PSOE y Sumar si no hay un acuerdo con los sindicatos y la patronal y ha defendido propuestas como la "semana flexible" para favorecer la conciliación. Dicho esto, se ha preguntado cuál es la opinión de Junts o el PNV sobre una hipotética reducción de la misma.

En concreto, el PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista tras cerrar sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los detalles de un pacto que incluye la reducción de jornada sin rebaja salarial, el principal escollo que separaba la firma. Sumar confirma que la reducción de jornada pactada con PSOE es de 37,5 horas y espera reducirla más con diálogo social.

Al ser preguntado expresamente qué le parece al PP reducir la jornada a 37,5 horas, Sémper ha señalado que carecía de información suficiente para pronunciarse con "rigor" sobre esa cifra porque no tenía más detalles. Eso sí, ha dicho que "este tipo de decisiones tienen que hacerse en el marco de la negociación colectiva", "entre el empleador y los empleados, entre patronal y sindicatos".

Sémper ha destacado además que viven en un mundo laboral "cada vez más complejo" y "más flexible" con "muchos elementos en juego" y con un sistema productivo "heterogéneo", donde hay sectores que responden a unas "particularidades de funcionamiento en el trabajo".

"SIN RELEVANCIA" SI NO HAY ACUERDO CON SINDICATOS Y PATRONAL

Dicho esto, ha insistido en que "cualquier cosa cualquier medida en el ámbito laboral que no cuente con el concurso y con el acuerdo de los agentes sociales, es una medida que no tiene la sustancia y no tiene la relevancia suficiente".

Sémper ha explicado que el PP es favorable a ofrecer herramientas para flexibilizar y conciliar la vida laboral y personal, "singularmente para las mujeres". "Nosotros hemos hablado de la semana flexible, y creemos que en un mundo cada vez más complejo, la conciliación es fundamental", ha agregado.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que su partido está a favor de "garantizar flexibilidad" y de "ofrecer herramientas de flexibilidad" a los trabajadores para que "puedan conciliar su vida personal con su trabajo, y singularmente para la mujer".

¿QUÉ OPINAN JUNTS Y PNV?

A renglón seguido, Sémper se ha preguntado "qué opina Junts de esta medida" porque eso "es lo relevante" y la misma cuestión ha formulado al PNV, que son formaciones con las que el PSOE quiere "hacer un acuerdo de gobierno".

"Ya sabemos lo que opina Podemos", ha dicho el responsable de Cultura y Sociedad Abierta del PP, para destacar el hecho de que los partidos que forman parte de Sumar no mantengan una "posición unica" en esta materia.

Preguntado después qué opina del impuesto a la banca o la subida del Salario Mínimo, otras dos medidas del pacto entre PSOE y Sumar, Sémper ha evitado pronunciarse alegando que quería conocer los detalles, así como la opinión de otras formaciones.

Además, ha avisado que hay "otras medidas también que vienen en ese documento, que si no cuentan con el concurso de las comunidades autónomas", como las que tienen que ver con el sistema sanitario, "son papel mojado".

"Hay algunas que si no están sustentadas en amplios acuerdos institucionales, no tienen ningún recorrido", ha apostillado, aludiendo a cuestiones relativas a "materias transferidas" como la sanidad.