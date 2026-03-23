El PP cuestiona la situación médica del empresario vinculado a Zapatero y mantiene su citación en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha cuestionado el informe médico que ha presentado el empresario Julio Martínez Martínez, al que señalan como "posible testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para no acudir a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', por lo que los 'populares' mantienen su citación hasta que no aporte el informe médico "con los argumentos sanitarios".

Así lo ha argumentado el PP en un comunicado este lunes, en el que explican que, después de que la Mesa de la comisión de investigación tomara la decisión de citar a Julio Martínez mediante un edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un familiar directo del empresario se presentó en la Cámara Alta aportando un informe médico que le impedía acudir a este foro.

"Se trató de un escrito médico redactado a mano, totalmente ilegible", ha denunciado el PP. Por ello, el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, le requirió el informe médico oficial, redactado en un ordenador, con los argumentos sanitarios.

También le pidió su domicilio habitual al que enviarle los requerimientos, quejándose de que el Ministerio del Interior "se negó a localizarle".

En cualquier caso, el PP mantiene la comparecencia de Julio Martínez en la comisión de investigación el próximo 9 de abril, salvo que presente el "informe médico oficial con los argumentos sanitarios".

"El Partido Popular conoce de las maniobras del sanchismo para intentar tapar la corrupción que rodea a los suyos y teme que el caso de 'Julito' sea un espisodio más de la estratagema del sanchismo para que no hable y no se conozca la verdad sobre el escándalo de Plus Ultra y Zapatero. Por eso, respeto total a las situaciones médicas de las personas pero garantías absolutas de que no se toma el pelo a los españoles", añade el PP.