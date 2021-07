PP culpa a la gestión "lamentable" del Gobierno que Francia desaconseje a sus turistas visitar España

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha culpado al Gobierno de que países como Francia desaconsejen a sus turistas visitar España ante la "situación absolutamente lamentable" que presenta ahora el país, con altas cotas de incidencia sobre todo entre la población joven.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, la dirigente popular ha afirmado que la gestión del Gobierno está generando que líderes de otros países comunitarios que son habituales emisores de turistas, como el caso de Francia, piensen que sus ciudadanos corren riesgo si visitan España.

Al respecto, ha desgranado que los datos muestran una incidencia acumulada "muy alta" que lleva a España, junto a Reino Unido, a ser el "farolillo" de toda Europa en materia de contagios de Covid-19.

Específicamente ha citado que la incidencia en la franja entre 12 a 19 años es superior a los 700 casos por cada 100.000 habitantes y que en el espectro entre 20 y 29 años supera los 800 contagios.

HA DEJADO SOLAS A LAS CCAA

Todo ello, a juicio de Pastor, provocado por una gestión del Gobierno, que desde el inicio de la pandemia ha demostrado que "siempre llega detrás de la ola". "No es una situación nueva aunque sea lamentable", ha insistido para criticar, además, que el Ejecutivo haya dejado de nuevo "solas" a las comunidades autónomas a la hora de desplegar medidas ante el coronavirus, como apreció ayer tras el Consejo Interterritorial de Sanidad.

También ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara "a bombo y platillo", con días de antelación, la supresión del uso de mascarilla obligatoria en espacios públicos y que supuso lanzar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, de que "no hay riesgo", con la consiguiente relajación de las cautelas ante el virus.

GESTIÓN BASADA EN "CRITERIOS POLÍTICOS"

Para Pastor, la forma de enfrentar la pandemia desde el principio por parte del Ejecutivo ha sido "con criterios políticos", pues el anuncio sobre las mascarillas se hizo, bajo su criterio, para tratar de mitigar el anuncio de los indultos.

La dirigente popular ha aclarado que la ocupación hospitalaria es baja, pero que ese aumento de contagios se traduce en afluencia a la Atención Primaria y puede afectar a personas mayores, dado que ya hay mucha lista de espera.

"No se puede hacer peor", ha espetado Pastor para aludir a decisiones contrapuestas en el seno del Ejecutivo, pues el 5 de julio se remitió un documento con una serie de actuaciones, entre las que se aconsejaba medidas como el cierre de locales de ocio, y a las 24 horas la ministra Carolina Darias "dijo lo contrario", al aludir solo al envío de rastreadores y test de antígenos.

En consecuencia, ha demandado que se establezcan criterios comunes para coordinar medidas en el conjunto de las autonomías, puesto que ahora hace falta "llevar una guía a cada sitio que vas" y "no tiene ningún sentido". Por último, ha criticado que el Ejecutivo no haya desplegado una ley de pandemias por "cabezonería" y "por no dar la razón al PP".