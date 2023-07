El PP culpa a Sánchez de la ausencia de 10 comisarios en Madrid por usar electoralmente "todo lo que venga de Bruselas"

González Pons señala que no están ni los vicepresidentes socialistas, ni la "rival de Calviño" para el BEI, ni el Comisario de Justicia, Reynders



MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha culpado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ausencia de 10 comisarios de la Comisión Europea hoy en Madrid por su "burdo intento" de utilizar electoralmente "todo lo que venga de Bruselas". Señala que no han acudido ni los vicepresidentes socialistas de la Comisión, ni la Comisaria Maragerthe Vestager, "rival" de Calviño para el BEI, ni el Comisario de Justicia, Didier Reynders.

El eurodiputado y dirigente 'popular' considera que la presidencia española de la UE se está viendo "deslucida" en su comienzo debido a este hecho, ya que, según afirma se trata de un "récord" de ausencias al principio de una presidencia europea.

González Pons ha afirmado que las ausencias se han producido por "distintas razones" pero ha precisado que "la mayoría de ellas es no querer ser utilizados en la campaña electoral de Pedro Sánchez". "Somos el país al que menos comisarios acuden cuando se trata de arrancar su presidencia europea y no solo es que tengamos una ausencia récord de comisarios en la visita al Gobierno de España porque no quieren ser utilizados electoralmente. Además hay que ver quienes son los ausentes", ha exclamado.

Dicho esto, ha relatado que no han acudido a Madrid dando así "plantón" al Gobierno los dos vicepresidentes socialistas, Frans Timmermans y Maros Sefcovic, mientras que sí lo han hecho los vicepresientes del Partido Popular Europeo, a los que ha calificado de "muy responsables", alegando que "no faltan" incluso aunque "son conscientes de que están siendo utilizados".

Además, ha añadido que tampoco ha venido a la capital española el Comisario Didier Reynders. Según González Pons, este último va a emitir en 48 horas su informe sobre el estado de derechos en la Unión Europea en el que, dice que "sin ninguna duda no quería verse influenciado por el Gobierno de España que va a ser acusado" de "no atender como corresponde la división de poderes".

ACUSA A SÁNCHEZ DE SER UN REY MIDAS DE LA POLITIZACIÓN

Este hecho, asegura el eurodiputado 'popular' contribuye a que la visita del Colegio de Comisarios se muestre "muy debilitada". "Es todo un síntoma de lo que está pasando con este arranque politizado de la campaña electoral mezclado con la presidencia europea", ha exclamado.

González Pons ha señalado también la ausencia de la Comisaria Margarethe Vestager, que según ha explicado es "la rival de Nadia Calviño para la presidencia del BEI". "El que Vestaguer no quiera verse con Calviño ni con el Gobierno español también resulta significativo", según ha dicho.

La conclusión del dirigente del PP es que hoy habrían acudido los 26 Comisarios que están en ejercicio si no fuera porque Pedro Sánchez politiza "todo lo que toca como si fuera un Rey Midas de la politización, de la conversión de todo en su propia campaña electoral, en adorno de la imagen personal". Pero ha lamentado que "desgraciadamente" España marca un récord con menos visitas de Comisarios en la historia de las presidencias europeas.