El PP da voz a una activista iraní y a otra cubana en unas jornadas que clausura Feijóo en vísperas del 8M

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP dará voz este jueves a una activista iraní y a otra cubana que se oponen, respectivamente, al régimen de los ayatolás y a la dictadura castrista, en el marco de unas jornadas organizadas por el Grupo Popular en el Congreso, la misma semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

La inauguración de las jornadas correrá a cargo de la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ponga el broche final a este acto, titulado 'Mujeres libres'.

Además, se desarrollará un diálogo entre la fundadora de Cuba Decide y líder democrática cubana, Rosa María Payá, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; y otro entre la periodista iraní y activista política Masih Alinejad y la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

UN ACTO QUE CONTARÁ CON "MUJERES VALIENTES"

Fuentes 'populares' han señalado a Europa Press que el PP decidió contar con la activista iraní antes de que comenzase el conflicto bélico en Irán, con el objetivo de dar visibilidad a la situación de las mujeres en aquel país.

El PP ha destacado que esta periodista iraní lleva años luchando contra el régimen de los ayatolás, "jugándose la vida", y ha añadido que el objetivo es explicar el "problema que sufren las mujeres en Irán", según las mismas fuentes, que han recalcado que el PP quiere dar voz a "mujeres valientes".

Ester Muñoz ya avanzó este martes desde Valencia que estas jornadas van a contar con la participación de dos disidentes y dos activistas para abordar la "libertad de las mujeres en regímenes autoritarios que matan y que asesinan a mujeres por el hecho de ser mujeres".

"El Derecho Internacional no puede ser la coartada de regímenes totalitarios que asesinan a personas. Irán lapida a mujeres, cuelga a homosexuales y alienta grupos terroristas", afirmó Muñoz, que pidió no simplificar una cuestión que va más allá del sí o no a la guerra porque "todos" están en contra de la guerra y "esto es mucho más complejo que un simple eslogan".

De la misma manera, Feijóo señaló hace unos días que las mujeres iraníes representan "la determinación de quienes no aceptan vivir sin libertad" y subrayó que los ayatolás han sostenido "un régimen de represión" en una región donde los ciudadanos "han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".

"Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones. Los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura", afirmó el jefe de la oposición.

FEIJÓO SE REUNIÓ EL LUNES CON LOS RESPONSABLES DE IGUALDAD DEL PP

Coincidiendo con la semana del 8M, el presidente del PP reunió el pasado lunes en la sede de su partido a los responsables de Igualdad del PP y al secretario general del PP, Miguel Tellado, ante los que criticó "la incompetencia" del Gobierno en "la defensa de las mujeres" y pidió "una igualdad real y efectiva".

Tras asegurar que el "sectarismo" del Gobierno lo "invade todo", aludió a la Ley del 'Solo Sí es Sí' como un ejemplo que "ha supuesto la excarcelación de agresores sexuales"; los fallos de las pulseras antimaltrato; o la Ley Trans que, a su juicio, "no respeta a la mujer y trastorna toda la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad efectiva", según informó el PP en un comunicado.