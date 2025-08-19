El PP, sobre la decisión del juez Peinado de imputar a Begoña Gómez: "Respetamos las resoluciones judiciales"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, llega a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que su formación respeta todas las resoluciones judiciales ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación en la contratación de su asesora.

"Nosotros respetamos las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera", ha repetido Ester Muñoz en declaraciones en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la imputación de Begoña Gómez.

En este contexto, la portavoz del Grupo Popular ha dicho que el juez Peinado "sabrá" por qué imputa a la esposa del presidente del Gobierno por malversación, aunque cree que esto viene "derivado" del auto de la Audiencia Provincial de Madrid "en el que se podía prever que su secretaria había sido contratada para poder ganar influencia con respecto a las empresas privadas para las que trabajaba la señora Begoña Gómez".