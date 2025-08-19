Ester Muñoz (PP) dice que declarar la emergencia nacional por los incendios "no cambiaría nada": "Dejémonos de líos"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado la conveniencia de que las comunidades autónomas afectadas por los incendios soliciten al Estado la declaración de emergencia nacional porque "no cambia nada" la gestión de los trabajos de extinción.

"Dejémonos de líos", ha argumentado Muñoz en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en respuesta a si el PP se fía o no del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No se trata de si confiamos o no en Marlaska, eso es una cuestión política en la que yo no voy a entrar, se trata de si declarar la situación operativa 3 supondría una mejora con respecto a la gestión que estamos viendo ahora", ha argumentado la dirigente popular.

Muñoz ha recordado que la situación operativa 2, actualmente en vigor, supone constituir un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el que "está tanto el consejero de la comunidad autónoma como el delegado de Gobierno y, a través de este órgano, se incardinan todos los medios tanto autonómicos como del Estado".

"No quiero pensar que el Gobierno no está poniendo todos los recursos a la disposición de las comunidades, no", ha precisado la portavoz parlamentaria, que ha recordado que el PP "ha pedido recursos extraordinarios que habitualmente no trabajan en un incendio porque hay una situación excepcional que tiene tensionados a todos los operativos y se han pedido capacidades muy concretas del ejército de tierra para poder hacer cortafuegos, no en ataque directo al fuego".

Ha reconocido, no obstante, que resulte "desolador para un ciudadano de León que ha perdido su casa o para las miles de personas que están evacuadas, escuchar al Ministro de Interior decir que si no se creen capacitados (pueden pedir la declaración de emergencia nacional)". Por ello, Muñoz ha asegurado entender "que la gente quiera pedir esa declaración pensando que eso supondría un cambio", pero ha insistido en que "definitivamente no cambiaría nada, ni en recursos ni en organización".

"Lo que hay que hacer es trabajar y es en lo que está el PP", ha incidido Muñoz quien ha pedido a los ciudadanos que "confíen". "Sé que es difícil, porque la gente está asustada, pero todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo y ningún político quiere que los pueblos se quemen, ningún político quiere que no lleguen medios, todo lo que se está haciendo es en beneficio de la gente", ha hecho hincapié Muñoz.