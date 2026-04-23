El PP defiende la "voluntad de los aragoneses" ante una oposición que augura "inestabilidad" y un Azcón "sometido"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el acto institucional por San Jorge, el Día de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, a 23 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID/ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, y la portavoz del PP en las Cortes de la comunidad, Ana Marín, han defendido este jueves que el pacto con Vox es fruto del resultado electoral y representa la "voluntad de los aragoneses". Mientras, la oposición ha augurado un "sometimiento absoluto" del presidente Azcón a Vox e inestabilidad durante el mandato.

Azcón en su discurso con motivo del Día de Aragón, en el Palacio de La Alfarería, ha destacado su "empeño" y el de su gobierno en "afianzar" los servicios públicos durante la legislatura entrante para que estén "a la altura" de las exigencias ciudadanas.

Marín, por su parte, ha pedido "respeto" al pacto de gobernabilidad y han advertido que poner en duda este resultado democrático es "peligroso". Asimismo ha asegurado que Azcón "tiene claro lo que el territorio necesita" y que Aragón nunca antes había crecido tanto ni tenido "tanto peso" en el exterior. Así lo ha expresado la portavoz en declaraciones a los medios tras el acto institucional con motivo del Día de Aragón.

Del mismo modo ha asegurado que Aragón seguirá siendo "tierra de oportunidades con este nuevo Gobierno que se ha acordado entre el Partido Popular y Vox" y que "todos los acuerdos y todas las acciones están protegidas y sustentadas bajo la democracia", ha subrayado Marín.

UN AZCÓN SOMETIDO A VOX

Por el contrario, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha vaticinado un "sometimiento absoluto" de Azcón a Vox, afirmando que el acuerdo se ha diseñado desde las sedes nacionales en Madrid. Alegría considera que el nuevo Ejecutivo nace "amortizado" y que la autonomía aragonesa ha quedado "absolutamente perdida" con este cambio.

La exministra de Eduacación ha aseverado que "frente a este acuerdo del señor Azcón con Vox, que va a traer inestabilidad, recortes y retrasos para los aragoneses y las aragonesas en esta comunidad autónoma", se encuentra la responsabilidad del Partido Socialista "como alternativa a este gobierno de retrocesos".

La dirigente socialista también ha criticado la gestión de los servicios públicos, señalando la falta de sanitarios y la "privatización de la educación", y ha asegurado que, en su opinión, "Azcón va a tener que pedir permiso a todo y para todo a Vox".

VOX RESALTA LA "VALENTÍA" DE AZCÓN

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado de "correcto" el discurso de Azcón. Ha subrayado que les ha "gustado mucho" que nombrara el pacto de gobernabilidad porque "permite luchar contra la inmigración ilegal, aplica la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y supone una bajada de impuestos". Por todo ello, ha ensalzado la "valentía" de Azcón.

Nolasco también se ha referido a la ausencia de CHA en la jornada del día de la región. "Esta formación dice respetar la democracia, pero no respeta el resultado de las urnas", una circunstancia que ha atribuido a que "la extrema izquierda es violencia" y, por tanto, "no reconocen un resultado ni un pacto legítimo".

Por su lado, el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, en declaraciones a los medios a las puertas del Palacio de la Aljafería, ha justificado la ausencia de su formación política en los actos del Día de Aragón tildándolo de "paripé antiaragonés" porque PP y Vox "han aprovechado para politizarlo, manosearlo y utilizarlo para acabar con la historia, el presente y el futuro de Aragón".

"Lo decimos claramente, cuatro años de gobierno del Partido Popular y Vox pueden arrasar Aragón hasta sus cimientos", ha asegurado el portavoz del cuarto partido con más representación en las Cortes de Aragón.

UN GOBIERNO MALOGRADO Y TRIUNFALISTA

Desde Izquierda Unida, su portavoz en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha calificado al nuevo Gobierno de "malogrado" y "arrodillado a los negacionistas" de la violencia machista y de la ciencia. Abengochea ha acusado a Azcón de estar "entregado y humillado" ante una ultraderecha que "no cree en el Estatuto de Autonomía" y que pretende imponer "la ley de la selva".

En cuanto al discurso institucional del Presidente en funciones lo ha calificado de "triunfal, como siempre lleno de titulares de ficción", y que hay una realidad "muy tozuda" que es que la "irresponsabilidad" de Azcón bajo el mandato de Alberto Nuñez Feijóo --líder del PP nacional-- que es lo que, a su juicio, les "ha traído a este punto, a meses de parón".

Finalmente, el portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Quitarte, ha mostrado su "preocupación" por que las competencias de Bienestar Social "queden en manos de Vox". Asimismo ha lamentado que Aragón sea la comunidad donde "este partido adquiere mayor peso" y ha criticado que el pacto "prior ice" una "perspectiva de ámbito nacional" sobre los "problemas locales".