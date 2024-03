El PP demanda al Gobierno el Estatuto para municipios pequeños que prometió Isabel Rodríguez en 2022

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP reclamará al Gobierno en el Congreso la creación de un Estatuto Básico de Municipios de Menor Población que fue prometido por la exministra de Política Territorial ahora titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el año 2022.

A través de una proposición no de ley presentada a la Comisión de Política Territorial, los 'populares' instan al actual ministro, Ángel Víctor Torres, a cumplir con los compromisos adquiridos por su ministerio y llevar a cabo la creación de un estatuto para municipios menores o en riesgo de despoblación.

Según recuerdan en el escrito presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, la extitular de Política Territorial anunció durante una comparecencia en el Senado en el año 2022 la creación de este estatuto para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan y que, además, iría acompañado de una reforma legislativa para modernizar los gobiernos locales y hacer frente al reto demográfico.

ABANDONO DEL GOBIERNO

Sin embargo, para los de Alberto Núñez Feijóo es "evidente" que el Gobierno ha incumplido con sus promesas. "No se ha garantizado la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan, no se han modernizado los gobiernos locales y no se han aportado soluciones frente al reto demográfico", reprochan.

Por ello piden al actual titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que adquiera el compromiso de negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidido por la 'popular' María José García-Pelayo, y presente de manera "inmediata" un proyecto de ley enfocado en la organización de los municipios de menor población, la modernización administrativa y la mejora de las colaboraciones de las administraciones públicas.

"La desidia del Gobierno y del ministerio supone un engaño para los municipios y para sus vecinos, que reclaman medidas urgentes y eficaces ante la amenaza de desaparición y el desequilibro territorial entre el medio rural y urbano", lamentan desde el PP.