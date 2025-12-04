El PP denuncia una "cacería brutal" a jueces del TS y Bolaños responde recordando "la puerta de atrás" para controlarlo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante la Comisión de Justicia, en el Senado, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP María José Pardo ha denunciado que desde el Gobierno "han iniciado una brutal cacería" contra los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que condenaron al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su turno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha contestado recordando que un ex senador 'popular' dijo que controlarían el Supremo "por la puerta de atrás".

Pardo ha afirmado en la comisión de Justicia que se ha celebrado este jueves en el Senado que esa supuesta cacería continúa "desde los medios públicos 'sanchistas', que han llamado golpistas a los magistrados del Supremo al más puro estilo 'chavista'".

Bolaños ha respondido recordando esa frase de Ignacio Cosidó, exportavoz en el Senado del PP, en la que justificaba el pacto negociado en 2018 con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque podrían controlar "la Sala Segunda" del TS --la misma que ha condenado a García Ortiz--, desde "la puerta de atrás", al situar al magistrado Manuel Marchena en la Presidencia del tribunal y el Consejo.

También ha recordado el ministro el "esto la Fiscalía te lo afina" que dijo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en 2014 respecto a la posible incriminación del entonces consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

La Comisión de Justicia había pedido la comparecencia de Bolaños para informar sobre si el ahora exfiscal general del Estado debía dimitir ante su juicio, pero el propio ministro ha apuntado que dicha solicitud "ha perdido el objeto", después de que trascendiera el fallo del Supremo, que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación. Aún no se conoce la sentencia y el ministro ha insistido en que sería "una buena noticia" saber de su contenido "cuanto antes".

En este sentido, Bolaños ha ratificado lo que dijo en la declaración institucional que realizó pocas horas después de conocer el fallo y en la que señaló que "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero moralmente no lo compartimos".

BOLAÑOS PIDE RESPETO PARA LOS FISCALES

La senadora de Vox Paloma Gómez ha señalado que Bolaños debería sentir "vergüenza" por "las carcajadas que provocan sus palabras a los jueces al defender la autonomía a la Fiscalía".

Gómez ha hecho referencia al momento en la ceremonia de cierre del XXVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial con más afiliados, en el que el público estalló en una carcajada cuando Bolaños defendió la "autonomía" del Ministerio Fiscal.

"A mí no me gusta que se falte el respeto a los fiscales. (...) Me parece que merecen un respeto", ha contestado Bolaños. Además, ha defendido que "trabajan con autonomía en todos los casos".

Y ha añadido que pretenden "reforzar esa autonomía" de la Fiscalía a través de la aprobación de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que pretende, entre otras medidas, que aumente hasta los cinco años el mandato del fiscal general del Estado, para que no coincida con el del Gobierno.

Por su parte, el senador de Junts Joan Bagué ha manifestado la "preocupación por este retraso para conocer el contenido exacto" de la sentencia. "Entendemos que si se ha anunciado la sentencia en un sentido, lo razonable sería tenerla en un plazo prudencial, no dos semanas, y menos teniendo en cuenta la envergadura y la magnitud de este caso", ha declarado.

Joan Josep Queralt, de ERC, ha calificado de "imperdonable" que el TS publicase "un fallo sin argumentación, un hecho que ha atribuido a que los miembros del tribunal que juzgó a García Ortiz "no se fían unos de otros" sobre posibles filtraciones.

JUNTS Y ERC RECLAMAN "AUTOEXIGENCIA" A BOLAÑOS

Bagué y Queralt han criticado la "autocomplacencia" y el "optimismo" que, a su juicio, ha mostrado Bolaños ante las reformas en la Justicia que está impulsando desde el Gobierno, después de que el ministro celebrase "haber cumplido parcialmente" el 68% de las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa realizó a España sobre el Poder Judicial.

Bagué ha llamado a "evitar la autocomplacencia" porque el "objetivo óptimo" es completar el 100% de las recomendaciones. Por ello, "hay que trabajar con espíritu de autoexigencia".

Asimismo, el senador ha afeado el "triunfalismo" del Gobierno al hablar de que "la economía va como un cohete". "A la gente le cuesta más llegar a final de mes porque la inflación ha llegado a los bolsillos de los ciudadanos y lo que podías comprar hace cuatro días en un súper con 50 euros, ahora te da para poca cosa", ha lamentado Bagué.

Por su parte, Queralt ha manifestado que, de las 19 recomendaciones del GRECO, tres "no se han implementado y "16 están en trámite", sin saber "en qué fase del trámite están". Esto, según el senador, hace que las reformas del Gobierno se queden "en palabras, no en hechos".

"Autocomplacencia quizá no es la palabra. Yo vengo aquí a sacar brillo a los logros que consigue el Gobierno", ha respondido Bolaños a Bagué. Además, ha declarado que "buena parte de la responsabilidad" para cumplir las medidas está en el Congreso y en el Senado.

Y ha dicho que "el Gobierno hace su trabajo, pero también han de hacerlo las Cortes Generales para aprobarlos". Por tanto, ha pedido que no pongan sobre él una "responsabilidad" que, según ha manifestado, no tiene. "Ahora les toca a ustedes, señorías, aquí en el Senado y también en el Congreso", ha espetado.

En este sentido, el senador socialista José María Oleaga ha respaldado a su compañero de partido y ha afirmado que "hay que ser optimistas" para "superar las situaciones de desastre".

EL PP LAMENTA EL "CAOS" DE LA LEY DE EFICIENCIA DE LA JUSTICIA

Por otro lado, la senadora del PP ha denunciado que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada a principios de año, "que venía a revolucionar la Justicia" lo que ha hecho, ha asegurado, es "sumirla en un caos" del que "fueron debidamente advertidos" por los operadores jurídicos.

En este sentido, ha manifestado que, "en lugar de acelerar la Justicia, está ralentizándola con cientos de deficiencias", especialmente con la implementación de los tribunales de instancia, que está prevista que comience su última fase el 1 de enero de 2026.

Al mismo caso ha aludido Pardo para criticar el modelo de Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), que hace obligatorio buscar un acuerdo prejudicial antes de presentar una demanda civil o mercantil y que entró en vigor el 3 de abril, en el marco de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

"Usted no sabe el daño y el perjuicio que el exigir como requisito de procedibilidad el acudir aún más previamente está causando en los procedimientos de familia, perjudicando a miles de niños y adolescentes con los retrasos que se está viviendo", ha señalado. Además, la senadora ha sostenido que existen problemas de criterios de interpretación con los MASC.

Bolaños ha respondido que hay criterios "de audiencias provinciales que en ocasiones son diferentes entre provincias", o dentro de la misma comunidad autónoma. Entonces, ha continuado, "urge una sentencia, si es posible, de la Sala Primera del Tribunal Supremo donde se establezcan con claridad los criterios interpretativos de los MASC".