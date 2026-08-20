El PP denuncia casos de sarna en militares y policías en Ceuta, falta de refuerzo sanitario y miedo a acudir al hospital

PARTIDO POPULAR

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha alertado este jueves de la aparición de casos de sarna entre militares y policías desplegados en Ceuta, ha denunciado que las Urgencias atienden ahora a cuatro veces más de pacientes con el mismo número de profesionales y ha asegurado que hay ceutíes con enfermedades crónicas que están pidiendo ser atendidos en sus domicilios porque tienen "miedo" de acudir a los centros de salud y al hospital.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, coincidiendo con las tres semanas de la entrada masiva de miles de inmigrantes por la frontera de Ceuta, Fúnez ha advertido que "ya no está únicamente en riesgo la salud de todos los ceutíes", sino también la de los profesionales que trabajan para hacer frente a las consecuencias de la crisis.

En este contexto, ha afirmado que se han diagnosticado 24 casos de sarna entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y militares. Y también ha señalado que hay dos sanitarios contagiados de esta enfermedad.

SE NECESITA UN PROTOCOLO

Por ello, la vicesecretaria del PP ha pedido a la ministra que explique si ha puesto en marcha algún protocolo conjuntamente con los ministerios de Defensa e Interior para "prevenir, detectar y diagnosticar cuanto antes" estos casos y proteger a los militares y agentes desplegados en Ceuta.

Así las cosas, Fúnez ha subrayado que la situación sanitaria de la ciudad está "absolutamente colapsada" y que los profesionales están "sobrepasados" por las urgencias y el número de pacientes que deben atender.

Según ha explicado, antes del 31 de julio se atendía en Urgencias a una media de 100 pacientes, mientras que actualmente se atiende a más de 500 personas al día, sin contabilizar el trabajo que se realiza en las playas y en las zonas donde permanecen personas que entraron por la frontera.

Fúnez ha asegurado que este incremento de la asistencia se afronta "con el mismo número de profesionales sanitarios". Así, ha señalado que para atender a los alrededor de 100 pacientes anteriores había cinco médicos, unas 12 enfermeras y cinco técnicos, y que actualmente, para más de 500 pacientes, continúan el mismo personal.

"No ha habido refuerzo de profesionales sanitarios", ha denunciado la dirigente 'popular', que ha acusado al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García, de estar "abusando del compromiso, de la responsabilidad y de la profesionalidad de los sanitarios de la ciudad de Ceuta".

Fúnez ha destacado además que "muchos" ceutíes diagnosticados con alguna enfermedad crónica están solicitando que los profesionales sanitarios acudan a atenderles a sus casas porque, según ha afirmado, "tienen miedo de ir a los centros de salud y tienen miedo de ir a los hospitales".

La responsable de Sanidad del PP ha criticado asimismo la visita de Mónica García a Ceuta y ha asegurado que los profesionales con los que se reunió consideraron "un auténtico insulto" que hablase allí de xenofobia. "Una ministra está para resolver, no para ir insultar", le ha afeado.

"AUSENCIA Y DEJADEZ" DEL GOBIERNO

Fúnez ha enmarcado estas críticas en las tres semanas transcurridas desde los acontecimientos en la frontera y ha acusado al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, de no haber explicado "exactamente qué ocurrió", si conocía previamente lo que iba a suceder y por qué no puso los medios necesarios.

También ha criticado que siete ministros hayan visitado Ceuta durante este periodo sin aportar, según ha sostenido, "ni una sola solución", y ha reivindicado el plan de siete medidas presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre las que ha destacado la exigencia de establecer un mando único para afrontar la situación.

Además, Fúnez ha contrapuesto la actuación de Feijóo con la de Sánchez, a quien ha reprochado su "ausencia y dejadez" estas tres semanas. Según ha señalado, el líder del PP ha viajado en dos ocasiones a Ceuta para reunirse con el Gobierno de la ciudad, representantes sociales, militares, policías y vecinos, mientras que jefe del Ejecutivo permanece de vacaciones. "Los ceutíes siguen pasando miedo, siguen sintiéndose inseguros y siguen sintiendo que tienen un Gobierno que no les protege", ha concluido.